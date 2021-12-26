43 وفاة و1447 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 43 وفاة و1447 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في موجزها الإعلامي بشأن الوضع الوبائي في المملكة، أنه بهذه الحصيلة يرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة في الأردن إلى 12487، فيما بلغت الإصابات 1052868.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة 5256 حالة، ليصل الإجمالي إلى 997546، فيما بلغ عدد حالات الإصابات النشطة 42835.

كما بلغ عدد الحالات التي دخلت اليوم إلى المستشفيات 124 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 106، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1050 حالة.