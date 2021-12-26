الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تجارة الجملة»: غدًا آخر يوم لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

التموين
التموين

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة أن غداً الاثنين، يعد آخر يوم لصرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز للبدء في أعمال الجرد ربع السنوي.

وتضخ كل من شركتي الجملة (العامة  - ‏المصرية) 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 ‏طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، ‏و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه في تصريحات سابقة ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة المنتج ووصول ‏الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تنفق سنويا لتوفير السلع ‏للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بـ36 مليار جنيه سنويا.

وزارة التموين مجلس الوزراء وزير التموين والتجارة الداخلية معاش تكافل وكرامة وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف السلع قطاعات الدولة وزارة التموين والتجارة

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الأخلاق المصرية

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