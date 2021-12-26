«تجارة الجملة»: غدًا آخر يوم لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز

أعلنت الشركة المصرية لتجارة الجملة أن غداً الاثنين، يعد آخر يوم لصرف السلع التموينية وسلع نقاط الخبز للبدء في أعمال الجرد ربع السنوي.

وتضخ كل من شركتي الجملة (العامة - ‏المصرية) 4000 طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3000 ‏طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، ‏و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي ‏تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 32 سلعة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه في تصريحات سابقة ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، للتأكد من جودة المنتج ووصول ‏الدعم إلى مستحقيه، مشيرا إلى أن الدولة تنفق سنويا لتوفير السلع ‏للمواطنين على بطاقة الدعم بما يقدر بـ36 مليار جنيه سنويا.