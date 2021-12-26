الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«النواب الليبي» يستنكر تدخل السفارة البريطانية في الشؤون الداخلية

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بيان سفارة بريطانيا لدى ليبيا، والذي أكدت فيه دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الليبية حتى موعد إجراء الانتخابات وعدم اعترافها بأي أجسام موازية حتى ذلك الحين.

ووصفت لجنة الشؤون الخارجية- في بيان اليوم الأحد وفقا لوكالة الأنباء الليبية - البيان البريطاني تدخلا غير مقبول في الشأن الليبي الداخلي، مبدية استغرابها أن يأتي البيان في سياق تهنئة الشعب الليبي بذكرى عيد استقلال، معتبرة أن البيان، ما يمثل انتهاكًا للأعراف الديبلوماسية وسبب في استياء شعبي في جميع أنحاء البلاد، مشددة على أن الشعب الليبي هو صاحب القرار في شؤون بلاده عبر المؤسسات الرسمية التي تمثله.

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية حرص مجلس النواب الليبي على الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن وحلحلة جميع العراقيل التي تواجه ذلك، مؤكدة أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية هو خيار للمجلس ويجب على الجميع احترام قواعد الحكم الديموقراطي.
وطالبت اللجنة الجميع بالمساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات الرئاسية والتشريعية من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية في الوقت الذي يسعى مجلس النواب فيه إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق المحلي والدولي.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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