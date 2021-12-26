حصاد 2021.. حزمة مشروعات تنموية وخدمية بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2021، إطلاق العديد من المشروعات القومية والتنموية، والتي تعمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتعيد لعروس البحر مكانتها، ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع محافظات مصر.

وتستعرض «الدستور»، من خلال التقرير التالي المشروعات التي تم تنفيذها خلال عام 2021 في العديد من القطاعات المختلفة بالمحافظة.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية



•مبادرة حياة كريمة

انطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالإسكندرية بداية من فبراير الماضي، والتي استهدفت تطوير مركز برج العرب و3 قرى أم و46 قرية تابع، بتكلفة 3 مليار جنيه، ويستفاد منها 130 ألف مواطن من قاطني هذه القرى.

وتضم المبادرة العديد من المشروعات تنفذ بالتنسيق الكامل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية بالمحافظة، حيث يتضمن تطوير القرى العديد من المشروعات من البنية التحتية الصرف والطرق والمياه، والأبنية التعليمية والصحة والمشروعات الخدمية.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

•مشروعات تطوير العشوائيات

تشهد الإسكندرية مشروعات تطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 811 مليون، والتي تستغرق مدة تنفيذ 12 شهرا.

وذلك بعد توقيع اتفاقية تعاون، مع صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، استكمالا لخطة الدولة في تطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية





تشمل المناطق التي يتم العمل على تطويرها منطقة محسن الكبري بالمنتزة أول بتكلفة 108.2 مليون جنية، سيدي بشر قبلي بالمنتزة أول بتكلفة 74.8 مليون، العصافرة قبلي بالمنتزة ثان بتكلفة 244 مليون جنية، منطقة دنا والمحروسة بحي شرق بتكلفة بتكلفة 60.6 مليون، منطقة الحضرة الجديدة بحي وسط بتكلفة 148.3 مليون جنيه.



منطقة الدخيلة بحي العجمي بتكلفة 85.3 مليون، وتضم الأعمال تطوير شامل لتلك المناطق من تحسين الحالة العمرانية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحي وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

•مشروع تطوير ميدان محطة مصر

ينفذ مشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، الذي يطلق إشارة البدء فيه في يناير الماضي، بتكلفة 227 مليون بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء علي الأسواق العشوائية، ليكون ميدانا آدميا متطورا وحديثا. وذلك في إطار رؤية المحافظة لتطوير الميادين والمخطط الاستراتيجي العاجل للقضاء على الأسواق العشوائية.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

يضم المشروع إنشاء سوق حضاري متكامل للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية، وتطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات متطورة وحديثة "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور، وسوف تراعي المباني التراثية المطلة على الميدان.

كما يشمل مشروع تطوير الميدان إنشاء 4 مواقف متطورة لسيارات الأجرة والأتوبيسات، وغرفة تحكم مزودة بكاميرات عالية الجودة؛ وذلك لعمل حركة مرورية دائرية كاملة لتحقيق سيولة مرورية بهذه المنطقة.

كما يراعي المشروع تطوير المباني التراثية المطلة على الميدان، من خلال ترميم وإنارة عدد من المباني التراثية مثل البريد والسنترال.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية



•مشروع تطوير حلقة السمك



في سبتمبر الماضي تم اطلاق إشارة البدء في تنفيذ مشروع حلق السمك، التي استمرت دراسته لعام كامل، حيث ينفذ المشروع بتكلفة 230 مليون جنيه، ومدة 20 شهرًا.

يتضمن المشروع تطوير الحلقة بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية، حيث تعاني الحلقة من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة لا يتناسب مع مكانة الحلقة التراثية والتاريخية، حيث ترجع تم إنشائها لعام ١٨٣٤م، وتعد من أهم الأسواق التجارية للأسماك في نطاق الوجه البحري، لذا كانت المحافظة بكافة أجهزتها حريصة علي تطوير الحلقة بشكل يضاهي الأسواق الأوربية.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

•مشروع نفق وكباري شارع 45

يعد مشروع شارع 45 أحد المشروعات الحضارية التي تهدف إلى القضاء نهائيا على مشكلة الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، حيث من المقرر أن يستغرق المشروع 7 شهور لتنتهي جميع الأعمال به في 30 مايو 2022،حيث يعد المشروع إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية.

يتضمن المشروع إنشاء نفق و2كوبري، وانفاق للمشاة، وتوسعة الطريق من 6إلى 10حارات، بالإضافة إلى ممشي سياحي بطول 250متر للترويج على المواطنين، دون المساس نهائياً بالكورنيش بمنطقة 45 والذي سيظل بنفس المساحة.

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية

حصاد مشروعات 2021 بالإسكندرية