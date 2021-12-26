الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحقيقات موسعة بشأن سقوط شاب من الطابق الثامن بالبساتين

سقوط شاب من الطابق
سقوط شاب من الطابق الثامن

تجري النيابة العامة بالبساتين تحقيقات موسعة في واقعة سقوطه شخص مصرعه من الطابق الثامن بمنطقة البساتين.

وأمرت النيابة بندب خبراء الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما تم التحفظ على الجثة بالمشرحة، بينما يكثف رجال المباحث من جهودهم  لكشف ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من الأهالي يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شخص مصاب بكدمات وكسور بجميع أنحاء الجسم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى سقط من الطابق الثامن، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة.

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الأخلاق المصرية

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