التحقيق في بلاغ أشرف زكي ضد دينا حسين المتهمة بالإساءة للفنانين

تباشر، اليوم الأحد، النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها بالبلاغ المقدم من جانب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ضد دينا حسين الشهيرة بدليلة.

واتهم «زكي» في بلاغه دليلة بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن، عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها فى إحدى القنوات الفضائية.

وجاء في البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو في حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيء لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن بطرق غير مشروعة، ما تسبب فى ذعر واستياء جموع الفنانين.

وتابع البلاغ الذى حمل رقم 126505 سنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.