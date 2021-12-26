الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في بلاغ أشرف زكي ضد دينا حسين المتهمة بالإساءة للفنانين

أشرف زكي
أشرف زكي

تباشر، اليوم الأحد، النيابة العامة في الجيزة، تحقيقاتها بالبلاغ المقدم من جانب نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ضد دينا حسين الشهيرة بدليلة.

واتهم «زكي» في بلاغه دليلة بالتشهير بجموع الفنانين وبمجال الفن، عن طريق تصريحات أصدرتها خلال ظهورها فى إحدى القنوات الفضائية.

وجاء في البلاغ الذى قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، أن المشكو في حقها ظهرت على إحدى القنوات وأصدرت تصريحات تسيء لفناني ومنتجي مصر.

وأضاف البلاغ أن المشكو في حقها تحدثت بطريقة مسيئة عن الفنانات المصريات وطريقة دخولهن الفن بطرق غير مشروعة، ما تسبب فى ذعر واستياء جموع الفنانين.

وتابع البلاغ الذى حمل رقم 126505 سنة 2021، عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها، هدفها التربح والشهرة من وراء حديثها غير اللائق، علاوة على عدم انتسابها لنقابة المهن التمثيلية.

وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية لمحاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات.

نقابة المهن التمثيلية أشرف زكي القنوات الفضائية غير مشروعة المحامي بالنقض اليوم الأحد المستشار القانوني لقنوات الفضائية المهن التمثيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

مكون من 7 طوابق.. إخلاء عقار «الكرنك» بالمنصورة بعد ظهور تصدع به

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا