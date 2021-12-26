«نزيف الأسفلت».. مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث على الدائري الأوسطي

شهد، اليوم الأحد، الطريق الدائري الأوسطي، حادث مروري مروّع، حيث لقى شخص مصرعه بينما أصيب شخصين آخرين في انقلاب سيارة ملاكي بنطاق مدينة 15 مايو في جنوب القاهرة.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من الخدمات الأمنية مفاده، ووقع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين على الطريق الوسطى أمام شركة الكهرباء للقادم من السخنة اتجاه حلوان.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن وفاة محمد عبدالعليم، 35 سنة، وإصابة أحمد سلامة، 17 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد محمود، 34 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وجروح متفرقة.

تم نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي كما تم نقل الجثة لمستشفى ثلاجة حلوان العام، وتم رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.