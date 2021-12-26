سنغافورة ترفع حظر الدخول عن القادمين من 10 دول إفريقية

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية عن رفع الحظر المفروض على دخول الركاب القادمين من 10 دول إفريقية، اعتبارًا من منتصف الليلة.

وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم، أن الدول هي" بوتسوانا وإسواتيني وغانا وليسوتو وملاوي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي".

وسيخضع الركاب الذين يصلون إلى سنغافورة ولديهم سجل سفر إلى هذه البلدان خلال الـ 14 يومًا الماضية للتدابير الحدودية الخاصة بالبلد من الفئة الرابعة، وهذا يعني أنه سيتعين عليهم إجراء اختبار فيروس (كورونا) في غضون يومين قبل المغادرة إلى سنغافورة، واختبار آخر عند الوصول، كما سيتعين عليهم العزل لمدة 10 أيام في منشأة مخصصة، وسيتم إجراء اختبار(كورونا) آخر في نهاية فترة الحجر الصحي.

وسجلت الصحة السنغافورية 98 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مقابل 82 إصابة اليوم السابق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هناك 25 إصابة محلية بين الإصابات المسجلة، وذلك إلى جانب 73 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا ستريتس تايمز".

وقالت الصحيفة إن هذا هو أكبر عدد من الإصابات بمتحور أوميكرون التي يتم تسجيلها في يوم واحد منذ اكتشافه في سنغافورة في ديسمبر.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وتحمل هذه النسخة عددًا قياسيًا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية هذا المتحور بـ"المثير للقلق"، وفضلًا عن مجموعة من الدول في الجنوب الإفريقي وصلت السلالة إلى كل من هولندا وبلجيكا وإسرائيل وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا والتشيك وأستراليا وكندا.