صحة إسرائيل: إصابات «أوميكرون» تضاعفت 20 مرة في 10 أيام

قال مسئولو الصحة في إسرائيل إن إصابات متحور "أوميكرون" في إسرائيل تضاعفت 20 مرة في الأيام العشرة الأخيرة.

وأضاف مسئولو الصحة- حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" اليوم- أنه إذا لم يتباطأ معدل العدوى الحالي، فقد تشهد إسرائيل عدد إصابات يتجاوز عتبة الـ10 آلاف في غضون أسبوعين فقط من الآن.



وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد ذكرت فى وقت سابق أن معدل الإصابة بالفيروس التاجي تجاوز 2٪ لأول مرة منذ أواخر أكتوبر.

من جانبه، أوضح البروفيسور عيران سيجال، مهندس نموذج التنبؤ بكوفيد بمعهد وايزمان أنه "في الأيام القليلة الماضية، قفز عدد مرضى "أوميكرون" في البلاد من حوالي 20 مريضًا يوميًا إلى 450 مريضًا، وهذه زيادة بأكثر من 20 مرة".

وأضاف: “فى تقديري أنه في غضون أسبوع من الآن سنرى الآلاف من حالات "أوميكرون"، التي يتم التأكد منها، ومن المحتمل في غضون أسبوعين أن نتجاوز الرقم القياسي لحالات كوفيد اليومية".

وكان قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه بدأ عزلًا ذاتيًا في منزله اليوم الأحد بانتظار نتائج فحص كوفيد-19 بعد ثبوت إصابة ابنته البالغة من العمر 14 عامًا بفيروس كورونا.

وغادر بينيت الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه، وتوجه إلى المنزل بعد أن علم بثبوت إصابة ابنته الذي جاء وسط انتشار سريع للعدوى في إسرائيل بسبب متحور أوميكرون.

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تم تطعيم ابنة رئيس الوزراء ضد كوفيد-19، دون أن يكشف ما إذا كانت مصابة بأوميكرون أو السلالة دلتا السائدة أيضًا في إسرائيل.

وقبل بدء جلسة مجلس الوزراء، أجرى بينيت، الذي حصل على جرعة تنشيطية في 20 أغسطس، وأعضاء آخرون في حكومته فحوصات سريعة للكشف عن المرض وجاءت النتائج سلبية.