ألمانيا: استطلاع يكشف زيادة تفاؤل الشركات المتوسطة بتحسن وضع أعمالها

كشفت نتائج استطلاع للرأي عن تزايد التفاؤل لدى الشركات المتوسطة في ألمانيا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.



جاء ذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته شركة "إرنست آند يونج" للاستشارات في نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري وشمل نحو 800 شركة.



وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الشركات المتوسطة تتوقع في الوقت الراهن تحسن وضع أعمالها في الشهور التالية، وقالت واحدة من كل ثلاث شركات إنها تعتزم تعيين موظفين جدد.



وأظهرت النتائج أن قلق الشركات حيال جائحة كورونا وتداعياتها أقل منه حيال نقص الكوادر الفنية حيث وصفت 67% من الشركات نقص الكوادر بأنه يمثل خطرا بزيادة بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل نحو عام.



كما أعربت الشركات أيضا عن قلقها حيال ارتفاع أسعار المواد الخام والهجمات المحتملة للقراصنة وارتفاع أسعار الطاقة، وتلا ذلك قلق الشركات من إمكانية تفاقم جائحة كورونا.



وأظهر ما يعرف باسم مقياس الشركات المتوسطة لدى شركة "إرنست آند يونج" أن غالبية الشركات المتوسطة قامت بأعمال جيدة بغض النظر عن أزمة كورونا مع وجود جوانب سلبية أيضا حيث عانت شركات تجارة التجزئة من قيود كورونا فيما تأثر قطاع شركات السيارات بنقص أشباه الموصلات.



وقال ميشائيل ماربلر من شركة "إرنست آند يونج" إن هناك في الوقت الراهن بعض الأمور التي تؤكد حدوث انتعاش اقتصادي ملحوظ، لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن الجائحة لم تنته بعد وحذر من إمكانية "وقوع مفاجآت سيئة بشكل متكرر".



في المقابل، أعرب اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا عن تخوفه من أن يتسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد والأكثر قدرة على العدوى في ضرب تجارة التجزئة في قلب المدن الألمانية.

