الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

ألمانيا: استطلاع يكشف زيادة تفاؤل الشركات المتوسطة بتحسن وضع أعمالها

ألمانيا
ألمانيا

كشفت نتائج استطلاع للرأي عن تزايد التفاؤل لدى الشركات المتوسطة في ألمانيا مقارنة بما كان عليه الحال قبل عام.


جاء ذلك وفقًا لنتائج الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته شركة "إرنست آند يونج" للاستشارات في نوفمبر الماضي وديسمبر الجاري وشمل نحو 800 شركة.


وأوضحت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الشركات المتوسطة تتوقع في الوقت الراهن تحسن وضع أعمالها في الشهور التالية، وقالت واحدة من كل ثلاث شركات إنها تعتزم تعيين موظفين جدد.
 

وأظهرت النتائج أن قلق الشركات حيال جائحة كورونا وتداعياتها أقل منه حيال نقص الكوادر الفنية حيث وصفت 67% من الشركات نقص الكوادر بأنه يمثل خطرا بزيادة بمقدار 13 نقطة مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي تم إجراؤه قبل نحو عام.


كما أعربت الشركات أيضا عن قلقها حيال ارتفاع أسعار المواد الخام والهجمات المحتملة للقراصنة وارتفاع أسعار الطاقة، وتلا ذلك قلق الشركات من إمكانية تفاقم جائحة كورونا.


وأظهر ما يعرف باسم مقياس الشركات المتوسطة لدى شركة "إرنست آند يونج" أن غالبية الشركات المتوسطة قامت بأعمال جيدة بغض النظر عن أزمة كورونا مع وجود جوانب سلبية أيضا حيث عانت شركات تجارة التجزئة من قيود كورونا فيما تأثر قطاع شركات السيارات بنقص أشباه الموصلات.
 

وقال ميشائيل ماربلر من شركة "إرنست آند يونج" إن هناك في الوقت الراهن بعض الأمور التي تؤكد حدوث انتعاش اقتصادي ملحوظ، لكنه في الوقت نفسه لفت إلى أن الجائحة لم تنته بعد وحذر من إمكانية "وقوع مفاجآت سيئة بشكل متكرر".


في المقابل، أعرب اتحاد تجارة التجزئة بألمانيا عن تخوفه من أن يتسبب انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا المستجد والأكثر قدرة على العدوى في ضرب تجارة التجزئة في قلب المدن الألمانية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

الباز: السيسى رئيس لدولة بمختلف عصورها ولا يقلل من سابقيه

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طبيبة بوسط البلد

بهاء سلطان يستعد لتسجيل آخر ألبوماته مع نصر محروس

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا