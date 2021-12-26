الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

استعدادا للكريسماس.. إتيكيت الجلوس على المائدة لتناول الطعام في موسم الأعياد

اتيكيت تناول الطعام
اتيكيت تناول الطعام

يحتفل الكثيرون في مصر وحول العالم بالكريسماس، حيث تعليق الزينة وإضاءة الشموع، لأجواء احتفالية لا تنسى، بالإضافة إلى تحضير الطعام الذي لابد وأنه يجمع العائلة كلها على المائدة في موسم الأعياد.

ولهذا نستعرض في السطور التالية اتيكيت الجلوس على المائدة لتناول الطعام في الأعياد، وفقًا لموقع «countryliving».

آداب الجلوس على الطاولة

سواء كنت تتناول الطعام في منزل شخص ما أو في مطعم، فإن التدافع من أجل مقعدك لن يكون أبدًا مظهرًا جيدًا في حفلات العشاء الرسمية، ترقب المكان المخصص لك.

و في كثير من الأحيان، يجلس الزوجين بالقرب من أو بجانب بعضهما البعض، ويمكنك أن تسأل مضيفك عن المكان الذي يود أن تجلس فيه، لكن لا تفعل ذلك حتى يجلس.

متى يمكنك الإمساك بمنديل الطعام؟

عندما تجلس، لا يجب أن تمسك منديلك على الفور، يجب أن تنتظر حتى يجلس الجميع قبل أن تضع منديلك على حجرك، لتناول الطعام، وإذا كنت بحاجة إلى إعفاء نفسك من تناول الطعام على الطاولة، فضع المنديل على ذراع كرسيك، وليس على الطاولة.

آداب إعداد الأطباق على الطاولة 

اذا كنت أنت المضيف يمكنك وضع طبق الخبز على اليسار، وطبق الوجبة أو العشاء في المنتصف، وأكواب الماء والعصائر على اليمين، وفوق الأواني، يمكنك وضع المنديل على الطبق أو على يسار الشوكة، كما يجب أن توضع السكين إلى يمين طبق العشاء، مع توجيه الشفرة للداخل، إذا تم تقديم الحساء، فإن ملعقة الحساء يمكنك وضعها بجانب السكين على الأطباق.

بروتوكول تناول الطعام 

اجلس مستقيمًا، ولا يجب أن تتحدث وفمك ممتلئًا، لا تلمح بأدواتك التى تتناول بها الطعام، اترك مرفقيك بعيدًا عن الطاولة، ولا تلمسها، ولا يجب أن تلعق أصابعك أو تنفخ على طعامك، وعليك أيضًا أن تمضغ الطعاك وفمك مغلق، وربما تكون بعض آداب المائدة الأقل شيوعًا هي إمساك الأواني الزجاجية من الساق فقط وتمرير الملح والفلفل معًا، كما يجب عليك تذوق وجبتك أولا قبل تتبيلها، وإلا فقد تهين مضيفك بدون قصد.

بروتوكول الكريسماس اتيكيت الجلوس عشاء آداب تناول الطعام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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