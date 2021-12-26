الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط: تذليل العقبات لإنجاز مشروعات الامتداد العمراني برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المرافق والطرق بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد والمهندس عزت الصياد مستشار الشركة القابضة لمياه  الشرب والصرف الصحي، والمهندس رمزى محمود رئيس قطاع شمال الدلتا بشركة المقاولون العرب وممثلي شركات المرافق بدمياط.

وقد شهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لمشروعات قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والطرق، وكذا آليات الانتهاء من المشروعات التى لم يتم استكمالها، حيث بحثت "المحافظ" آليات تنفيذ تلك الخطة بعد وضع الملامح الرئيسية بالتنسيق مع كل الجهات، لمد الشبكات بجميع المناطق بالامتداد والبدء في رفع كفاءة الطرق هنالك.

وفى ذات السياق، أكدت محافظ دمياط تذليل كل العقبات التى تعوق العمل بهذا الملف، والإسراع فى إجراء المعاينات المطلوبة، ما يحقق البدء فى الخطوات التنفيذية على أرض الواقع، موجهة بضرورة التنسيق بين الجميع لنهو جميع المشروعات وتغطية المنطقة بكل الخدمات.

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط شهدت محافظة دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط راس البر

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وائل لطفي

الأخلاق المصرية

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