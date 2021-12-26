غرفة الملابس الجاهزة تعتزم وضع خطة لغزو السوق الإفريقية

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قطاع الملابس الجاهزة سجل انخفاضًا في المبيعات بنسبة 40% خلال الموسم الحالي، مقارنة بما قبل تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى تغير ثقافة المستهلك كما تغيرت أولويات الأفراد في السنوات الأخيرة.

وأكد عبدالسلام، في تصريح لـ"الدستور"، أن الغرفة في دورتها الجديدة ستعمل على وضع خطة لكسر الركود في الأسواق المحلية، كما ستعمل على وضع خطة لغزو السوق الإفريقية في ظل رئاسة مصر الكوميسا وكيفية الاستفادة من تلك الخطوة.

وأوضح أن مصر استطاعت أن تحقق نموًا في الصادرات في الأسواق الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.