الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة الملابس الجاهزة تعتزم وضع خطة لغزو السوق الإفريقية

محمد عبد السلام،
محمد عبد السلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة

قال محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن قطاع الملابس الجاهزة سجل انخفاضًا في المبيعات بنسبة 40% خلال الموسم الحالي، مقارنة بما قبل تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى تغير ثقافة المستهلك كما تغيرت أولويات الأفراد في السنوات الأخيرة.

وأكد عبدالسلام، في تصريح لـ"الدستور"، أن الغرفة في دورتها الجديدة ستعمل على وضع خطة لكسر الركود في الأسواق المحلية، كما ستعمل على وضع خطة لغزو السوق الإفريقية في ظل رئاسة مصر الكوميسا وكيفية الاستفادة من تلك الخطوة.

وأوضح أن مصر استطاعت أن تحقق نموًا في الصادرات في الأسواق الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

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الأخلاق المصرية

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