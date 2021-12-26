النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

كشفت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، من خلال تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفية داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، وأن خادمتها عثرت عليها متوفية فأبلغت الشرطة، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة وأن المتوفية كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لمسقط رأس المتوفية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أ ع، 24 سنة، تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير.