الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

واقعة العثور على
واقعة العثور على جثة

كشفت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، من خلال تحقيقاتها في واقعة العثور على جثة ابنة ملحن خليجي شهير، متوفية داخل شقة بمنطقة التجمع الخامس، أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر، وأن خادمتها عثرت عليها متوفية فأبلغت الشرطة، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

كما تبين من خلال إجراء الصفة التشريحية أن الوفاة بسبب جلطة في الرئة وأن المتوفية كانت تعاني من المرض منذ فترة ومكثت داخل أحد المستشفيات وخرجت مؤخرا.

وأمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، والتصريح بالدفن وتسليم الجثة للسفارة التابع لها لإنهاء إجراءات سفر الجثمان لمسقط رأس المتوفية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا شرطة النجدة بوجود جثة داخل شقة بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة أ ع، 24 سنة، تحمل جنسية عربية ووالدها ملحن موسيقى شهير.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

مكون من 7 طوابق.. إخلاء عقار «الكرنك» بالمنصورة بعد ظهور تصدع به

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا