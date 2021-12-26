الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«صناعة النواب» توصي بإنهاء رخصة شركة الدلتا خلال أسبوعين

صناعة البرلمان
صناعة البرلمان

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب، حرصًا علي المال العام والموظفين في مدة أقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب إحاطة آخر وسيتم بعدها تصعيد الأمر.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب “مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري، ضياء الدين داوود”، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال معتز محمود إن اللجنة تعكف على دراسة عددٍ من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد.

وأفاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع  الصناعة لتحقيق ال 100 مليار

فيما استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضوابط استخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية والتى يعتبر الحديد والصلب منها، وبالتالى لا تستطيع هيئة التنمية الصناعية استخراج تراخيص إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.

الحديد والصلب العاملين مجلس النواب وزيرة التجارة والصناعة المال العام البنية التحتية

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

الرئيس السيسى يزرع أشجار النخيل الفاخر فى توشكى وسط شباب العاملين

«الصحة»: افتتاح المرحلة الأولى من «عيادات المرأة الآمنة» يناير المقبل

النيابة: لا شبهة جنائية فى وفاة ابنة ملحن شهير بالتجمع الخامس

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا