«صناعة النواب» توصي بإنهاء رخصة شركة الدلتا خلال أسبوعين

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بضرورة إنهاء مشكلة رخصة البليت لشركة الدلتا للحديد والصلب، حرصًا علي المال العام والموظفين في مدة أقصاها أسبوعين، مؤكدة على أنه في حالة عدم التنفيذ سيتم تقديم طلب إحاطة آخر وسيتم بعدها تصعيد الأمر.

جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب “مجاهد نصار، عاطف محمد المغاوري، ضياء الدين داوود”، بشأن تعنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية في عدم تجديد رخصة الصهر الدائمة لشركة الدلتا للحديد والصلب على الرغم من سداد الشركة الرسوم والمستحقات اللازمة كافة لتجديد الرخصة، وعدم الموافقة على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة، وذلك بهدف عدم الاستمرار في خطة تطوير الأفران المخصصة في صهر الحديد لإنتاج خام البليت وهي شركة مملوكة للدولة بنسبة 100%، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وقال معتز محمود إن اللجنة تعكف على دراسة عددٍ من الملفات بالقطاع الصناعي حول ضم جميع المشاكل التي تواجه كل قطاع علي حدة ووضع حلول مناسبة له ، مشيرا الي ان هدف اللجنة عمل قانون صناعة موحد.

وأفاد معتز، أن تطوير الصناعة لن يأتي في مدة قصيرة بل الدولة قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية والتي تخطت الـ6 مليار، طالبا من النواب أخطاره بجميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير وتشجيع الصناعة لتحقيق ال 100 مليار

فيما استعرضت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ضوابط استخراج التراخيص للسلع الاستراتيجية والتى يعتبر الحديد والصلب منها، وبالتالى لا تستطيع هيئة التنمية الصناعية استخراج تراخيص إلا وفقا للقانون والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فى القانون.