سميرة سعيد تطرح خامس أغنيات ألبومها الجديد «إنسان ألي» غدًا

تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح خامس أغاني ألبومها "إنسان آلي" بعنوان "الوقت الحلو" في الخامسة من مساء غدٍ الاثنين، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد حمزة، توزيع يعقوب هاني، مكس وماستر هاني محروس.

وطرحت سميرة منذ يومين الفيديو التشويقي لأغنية "الوقت الحلو" عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

سميرة سعيد طرحت مؤخرا أغنيتها “مون شيري”، وهي الرابعة من ألبومها "إنسان آلي"، وكانت كلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، وكتبها محمد القاياتى، ولحنها بلال سرور، ومن توزيع هاني يعقوب، والميكس والماستر لخالد عز، والفيديو كليب من إخراج نضال هاني.

كما أن الاغنية كانت آخر كليبات الديفا سميرة سعيد، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات.

وأحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، مؤخرًا، حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" من تأليف أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.