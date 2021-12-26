«الألسكو» تدعو إلى وضع رؤية استشرافية لمنظومات التعليم والبحث العلمي

أكدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألسكو" ضرورة وضع "رؤية استشرافية جديدة ومتجددة" لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي لمواجهة المستجدات.

وأوضحت المنظمة - في بيان بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، اليوم الأحد بالجزائر- أن وضع صيغ جديدة لأدوار التعليم العالي في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المستجدات ومتطلبات الحاضر يستوجب وضع رؤية استشرافية جديدة ومتجددة لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي.

وثمنت المنظمة أهمية وضع خرائط مستقبلية للارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي والبحث العلمي العربي، حتى تواكب التطورات الآنية والمستقبلية من خلال تحديد احتياجاته ونوعية مخرجاته وأساليب تمويله.

وأضافت أن كافة الدول العربية انخرطت في تحقيق الهدف الرابع من أجندة التعليم 2030، حيث سجلت السنوات الأخيرة تطورا كميًا ملحوظا في مستويات التعليم العالي، من حيث ازدياد نسب الالتحاق، وتوسع الطاقة الاستيعابية، وتغير في مناهج التعليم، وهو الشأن الذي يستدعي تقييم لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي لاسيما في ظل تداعيات جائحة (كورونا).

وفي السياق، دعت منظمة الألسكو إلى اعتماد المؤشرات الدولية لمتابعة وتقييم تطور المنظومات العربية للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي، مشيرا إلى ضرورة تحديد المهام وضبط الالتزامات المتعلقة بالمساهمات الخاصة بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المنظمة أهمية جعل التعليم العالي في الوطن العربي قاطرة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستفادة مما يتيحه المجتمع الأكاديمي من بحوث وبراءات اختراع وما تحققه المختبرات العلمية والمؤسسات التقنية بالجامعات من نتائج بحثية قابلة للتوظيف في مجالات مكافحة الفقر والتخفيف من آثار تغير المناخ وتدهور البيئة والارتقاء بالمنظومات الصحية.

وانطلقت أعمال المؤتمر الـ18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي اليوم بالجزائر تحت عنوان "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030 : الرؤية والتوجهات"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".