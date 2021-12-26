الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

والدة ضحية الغدر بالمنوفية: «كان عريس وهو اللي بيصرف على البيت»

والدة ضحية الغدر
والدة ضحية الغدر

طالبت «أم محمد»، والدة ضحية الغدر بالمنوفية، محمد جمال، والذي قتل على يد مجموعة من الشباب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم غدرًا، المسئولين بسرعة القبض على قتلة ابنها الكبير، والذي كان يصرف على المنزل من خلال عمله باليومية في مجال المعمار.

 

وأكدت، خلال تصريحات لمجموعة من الصحفيين أمام منزلها، على أن نجلها البالغ من العمر 23 عاما، كان يعمل في مجال المعمار لمساعدة والده المريض على تحمل نفقات المنزل، والإنفاق على اخوته الصغار، كما أنه كان يستعد لإتمام زفافه بعد أيام، حيث أنه كان مرتبطا بابنة خالته، وكان يقوم بتجهيز مسكن الزوجية استعدادا لعقد زفافه.


وطالبت «أم محمد»، سرعة القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة، وكذا سرعة إصدار أحكام عليهم جراء ما فعلوه تجاه ابنها، ليكونوا عبره لكل من يحاول التعدي بالبلطجة على الغير، مؤكدة على أن قلبها لن يرتاح إلا بعد أن يتحقق القصاص.


يذكر شيع أهالي محافظة المنوفية، أمس، جثمان الشاب محمد جمال، يبلغ من العمر 23 عاما، لقي مصرعه يوم الجمعة على يد 7 بلطجية بأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى إصابة عمه وشقيقه، وذلك في قرية البتانون بمحافظة المنوفية، حيث حرص المئات من أهالي محافظة المنوفية على تشييع جثمان الشاب، وسط حالة من الفزع والحزن سيطرت على الأهالي. 

وأشار أحمد علي، صديق المجنى عليه، أن الضحية كان يتمتع بالأخلاق والاحترام ويحظى بحب أهالي قريته، كما أنه كان يعمل منذ صغره في أعمال مختلفة، وكان هو المتكفل بالاتفاق على والدته وأخواته ووالده القعيد والمريض منذ سنوات طويلة.

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