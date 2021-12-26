الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صناع «خارج السيطرة » يكشفون كواليس تصوير حكاية «سنة جديدة» (فيديو)

صناع العمل
صناع العمل

عبر صناع مسلسل «خارج السيطرة» عن سعادتهم بردود الأفعال التى تلقوها منذ بداية عرض الحكاية الثالثة “سنة جديدة”.

«الدستور» تواصلت مع صناع المسلسل لكشف المزيد حول كواليس العمل..  

المونتير معتز الكاتب، قال إنه قام بتقديم خمس حلقات من مسلسل “خارج السيطرة”، ولكن الأمر كان مختلفًا وأكثر صعوبة في حكاية “سنة جديدة”، مشيراً إلى أن أبطال العمل كانوا يعيشون حالة مختلفة إضافة إلى أن “لوكيشن التصوير” أضفى حالة من الإحساس بالتشويق.

ومن جانبه، قال مدير التصوير اسلام عبدالسميع: “التصوير في لوكيشن واحد ليس أمراً سهلاً وكان هناك صعوبات في أن نقدم الحكاية بطريقة مميزة وخاصة أن الطراز في الأصل أجنبي، إلا أننا حاولنا تعريبه ليناسب ثقافتنا في الشرق الأوسط”.

ووجه مخرج المسلسل محمد وفا، الشكر لفريق العمل، مُشيرًا إلى أنه كانت لديهم الحماسة لتقديم شيء مختلف، وتابع: "لدي طموح منذ الصغر لتقديم عمل سينمائي عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، وأتمنى أن أنهي به حياتي الفنية".

وأعربت الفنانة يارا قاسم، عن سعادتها بكواليس العمل، مشيرًة إلى أنها شعرت بالارهاق خاصة أنها كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل أثناء التصوير.

"سنة جديدة" بطولة نسائية للفنانة يارا قاسم؛ وكل من الفنانة دارين البايض والفنانة الشابة هدير عبدالناصر، وضيفة شرف الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد وفا والقصة بمثابة فيلم مدته ساعة ونصف.


وكان قد تم تصوير "سنة جديدة" في داخل إحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، وقصص مسلسل "خارج السيطرة" مأخوذة عن المسلسل الأمريكي into the dark، وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة وفريق عمل مختلف.

تفاصيل روما المسلسل بطل المخرج محمد فنانة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الأخلاق المصرية

الأكثر قراءة

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة.. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال 72 ساعة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة طبيبة بوسط البلد

بهاء سلطان يستعد لتسجيل آخر ألبوماته مع نصر محروس

ألمانيا: استطلاع يكشف زيادة تفاؤل الشركات المتوسطة بتحسن وضع أعمالها

أسئلة المهام الأدائية للصف الرابع الإبتدائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«العتبة».. محطة مترو «كوفيد- 19» ومتحوراته

حسين دعسة

قانونية النواب تقر مشروع تعديل الدستور الأردنى

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقر خطة لمضاعفة عدد المستوطنين فى الجولان المحتل

صحيفة عبرية: إسرائيل تدرس منح تسهيلات لغزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا