صناع «خارج السيطرة » يكشفون كواليس تصوير حكاية «سنة جديدة» (فيديو)

عبر صناع مسلسل «خارج السيطرة» عن سعادتهم بردود الأفعال التى تلقوها منذ بداية عرض الحكاية الثالثة “سنة جديدة”.

«الدستور» تواصلت مع صناع المسلسل لكشف المزيد حول كواليس العمل..

المونتير معتز الكاتب، قال إنه قام بتقديم خمس حلقات من مسلسل “خارج السيطرة”، ولكن الأمر كان مختلفًا وأكثر صعوبة في حكاية “سنة جديدة”، مشيراً إلى أن أبطال العمل كانوا يعيشون حالة مختلفة إضافة إلى أن “لوكيشن التصوير” أضفى حالة من الإحساس بالتشويق.

ومن جانبه، قال مدير التصوير اسلام عبدالسميع: “التصوير في لوكيشن واحد ليس أمراً سهلاً وكان هناك صعوبات في أن نقدم الحكاية بطريقة مميزة وخاصة أن الطراز في الأصل أجنبي، إلا أننا حاولنا تعريبه ليناسب ثقافتنا في الشرق الأوسط”.

ووجه مخرج المسلسل محمد وفا، الشكر لفريق العمل، مُشيرًا إلى أنه كانت لديهم الحماسة لتقديم شيء مختلف، وتابع: "لدي طموح منذ الصغر لتقديم عمل سينمائي عن الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، وأتمنى أن أنهي به حياتي الفنية".

وأعربت الفنانة يارا قاسم، عن سعادتها بكواليس العمل، مشيرًة إلى أنها شعرت بالارهاق خاصة أنها كانت في الأشهر الأخيرة من الحمل أثناء التصوير.

"سنة جديدة" بطولة نسائية للفنانة يارا قاسم؛ وكل من الفنانة دارين البايض والفنانة الشابة هدير عبدالناصر، وضيفة شرف الإعلامية مهيرة عبدالعزيز، ومن إخراج محمد وفا والقصة بمثابة فيلم مدته ساعة ونصف.



وكان قد تم تصوير "سنة جديدة" في داخل إحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، وقصص مسلسل "خارج السيطرة" مأخوذة عن المسلسل الأمريكي into the dark، وتدور أحداثه في 10 حكايات، وتتناول كل حكاية من الحكايات قصة منفصلة وفريق عمل مختلف.