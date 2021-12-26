الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لحظة تشميع مطعم مأكولات سورية شهير بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة (فيديو)

تشميع مطعم مأكولات
تشميع مطعم مأكولات سورية


تمكّنت محافظة الجيزة من خلال حي العجوزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري من ضبط ٤٥٠ كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم مأكولات سورية شهير بالعنوان ١٠ شارع محمود بدرالدين بجوار سور نادي الترسانة بحي العجوزة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات علي المطاعم والمحال للتأكد من سلامه الأغذية المقدمة للمواطنين.

وشملت المضبوطات ٣٧٥ كجم شاورما لحوم ودواجن وحوالي ٧٥ كجم دهون حيوانية، وجميعهم بهم تغيرات بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات لها وغير صالحة للاستخدام الآدمي وبعضها بها رائحة كريهة، وذلك بعد قيام الأطباء بالكشف عليها. وقد تم التحفظ على المضبوطات والقيام بغلق وتشميع المطعم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع قسم شرطة العجوزة، وذلك استكمالًا للمجهودات التي تشنها محافظة الجيزة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

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