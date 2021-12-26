الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

ضبط 450 كيلو لحوم
ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير

داهمت مباحث تموين الجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الصحة مطعم شهير بمنطقة العجوزة، وحرزت كمية كبيرة من اللحوم والدواجن مشتبه في فسادها. 

وردت معلومات إلى مديرية الصحة والطب البيطري بالجيزة بوجود كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بالعجوزة. 

انتقلت قوة أمنية من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التموين بالمحافظة والطب البيطري إلى المطعم، وتم ضبط كمية قاربت على 450 كيلو من اللحوم والدواجن لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير
ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير
ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير
ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير

رئيس التحرير

وائل لطفي

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