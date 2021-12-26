ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير في العجوزة (صور)

داهمت مباحث تموين الجيزة، بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية الصحة مطعم شهير بمنطقة العجوزة، وحرزت كمية كبيرة من اللحوم والدواجن مشتبه في فسادها.

وردت معلومات إلى مديرية الصحة والطب البيطري بالجيزة بوجود كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير بالعجوزة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث التموين بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية التموين بالمحافظة والطب البيطري إلى المطعم، وتم ضبط كمية قاربت على 450 كيلو من اللحوم والدواجن لفحصها وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير

ضبط 450 كيلو لحوم ودجاج فاسد بمطعم شهير