برلمانية: الصعيد يحظى باهتمام رئاسى و«توشكى الخير» يُحقق الأمن الغذائى

أشادت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، بالمشروعات التنموية التي يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وآخرها كان مشروعات "توشكى الخير".

وقالت “رمزي” إن "توشكي الخير" هو مشروع استصلاح زراعي في منطقة الشرق الأوسط، سيحقق نقلة نوعية في ملف الزراعة حيث يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضروات والفاكهة مشيرًة إلى أن الدولة حريصة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية لمواطنيها.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك طفرة في ملف الاستصلاح الزراعي والاستفادة من الأراضي الصحراوية في الزراعة بجانب توسيع رقعة المساحة المعمورة، لافتًة إلى أن الدولة تعتمد على أحد أساليب الاستصلاح الزراعي والري الحديث لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة بأقل كمية مياه ممكنة حيث يأتي هذا المشروع ضمن البرنامج الرئاسي لزراعة 4 ملايين فدان.



وأوضحت رمزي، أن هناك اهتماما من جانب الرئيس السيسي بتنمية الصعيد، والعمل على تحقيق مفهوم التنمية الشاملة في محافظات الصعيد، بحيث يكون هناك مشروعات تنموية وخدمية وزراعية وصناعية تضمن توفير فرص عمل وخلق مناخ استثماري في محافظات الصعيد، حيث تأتي هذه الخطة بالتزامن مع الانجازات التي تقوم بها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير البنية التحتية وتوفير كافة احتياجات أهالي الصعيد.