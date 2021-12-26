الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح فيلم الأنيميشن «Hotel Transylvania» فى دور العرض 14 يناير

Hotel Transylvania
Hotel Transylvania

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم الأنيميشن "Hotel Transylvania" عن موعد طرح الجزء الرابع منه بعد عدة تأجيلات خلال الفترة الماضية، لتستقر الشركة على عرضه يوم 14 يناير، ليكون الموعد النهائي لطرحه بجميع دور العرض السينمائي العالمي والمحلي.

ومن المقرر عرض الفيلم في مصر بالتزامن مع عرضه بالدول الأوروبية، ضمن سلسلة العرض العالمي للفيلم الجديد الذي ينطلق في عدد كبير من بلدان العالم.

 

وتدور أحداث الفيلم الجديد عن تحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، بسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان وسط أجواء من الإثارة والتشويق طوال أحداث الفيلم.

ويشارك في الفيلم الجديد الذي  يعتبر النسخة الرابعة من الفيلم الشهير كل من النجمة العالمية سيلينا جوميز وكاثرين هان وبريان هال وآندي سامبيرج وفران دريشر وستيف بوشيمي والفيلم الجديد من إخراج  ديريك دريمون.

العمل من إخراج ديريك دريمون وجينيفر كلوسكا، ويدور الجزء الجديد حول عودة جوميز في دور مافيس وسامبرج في دور جوني، الجديد حيث تتحول الوحوش إلى بشر ويصبح البشر وحوشًا بعد أن تلاشى أحد اختراعات فان هيلسينج "جيم غافيغان"، فبسبب الماكينة الجديدة التي ابتكرها فان هلسينج، يتحول دارك وعصبته من الوحوش إلى بشر، أما جوني فعلى العكس يصير وحشًا، وعلى أفراد العصبة أن يعودوا لسابق عهدهم قبل فوات اﻷوان. 

ويضم فريق الممثلين أيضًا برايان هال، وكاثرين هان، وستيف بوسكيمي، ومولي شانون، وديفيد سبيد، وكيجان مايكل-كي، وفران دريشر، وبراد أبريل، وآشر بلينكوف.

وظهر الجزء الأول من سلسلة الرسوم المتحركة "فندق ترانسيلفانيا" في عام 2012، تبعها جزءين متتاليين في دور العرض في عامي 2015 و 2018. وحققت السلسلة أكثر من 1.3 مليار دولار في جميع أنحاء العالم بميزانية قدرها 245 مليون دولار. وقد أنتجت أيضًا مسلسلًا تلفزيونيًا وروايات مصورة وأفلامًا قصيرة وألعاب فيديو.

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