الأحد 26 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المالكى: الحرب فى اليمن فكرية اجتماعية وطائفية

المالكي
المالكي

 أكد العميد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب" ،  مشيرا إلى أن الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي  اليوم الأحد، إن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"، مشيرا إلى أنهم سيقدمون "أدلة على سيطرة ميليشيا حزب الله المدعوم من إيران على الحوثي".

وأضاف أن "إيران تغذي الفكر الطائفي في اليمن والعراق وسوريا ولبنان"، مؤكدا "حديث ميليشيا الحوثي عن حصار للحديدة غير صحيح".

وقال المالكي أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية سياسيا "، مؤكدا "أننا نعلم أن الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"،معلنا أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزء من الحل السياسي في اليمن".
وأكد أن "عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل بدأت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي"، قائلا: "في عام 2019 توصلنا إلى تحديد مناطق لخفض التصعيد".

كما أعلن المالكي، أن إيران أطلقت 430 صاروخا باليستيا و851 طائرة مسيرة مسلحة على السعودية منذ بدء الحرب في عام 2015 مما أسفر عن مقتل 59 مدنيا سعوديا.
 وأكد المالكي أن" السعودية قدمت مبادرة بشأن الأزمة في اليمن حظيت بترحيب المجتمع الدولي". مؤكدا أن "ميليشيا الحوثي لا تسعى للسلام والفكر الطائفي يسيطر عليها".
وأشار  إلى أن عدة دول في المنطقة عانت من التدخلات الإيرانية عبر ميليشياتها، مؤكدة أن الميليشيا الحوثية رفضت كافة مبادرات السلام لإنهاء الأزمة، مشددة على أن المملكة ودول الخليج ليس لها مصالح سوى إعادة السلام والأمن.
وأوضح أن الضغط العملياتي ودعم قوات الساحل أمن خطوط الملاحة جنوب البحر الأحمر، بعد انتهاك الميليشيا الحوثية اتفاق "ستوكهولم" بشأن الحديدة.

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