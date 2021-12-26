الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جريمة هزت إمبابة».. عاطل يقتل والده وشقيقته ويتحدث مع جثتيهما

محكمة
محكمة

أقدم عاطل على ارتكاب جريمة بشعة، بعد أن طعن والده وشقيقته، حتى لفظا أنفاسهما، بدائرة مركز شرطة إمبابة بالجيزة.

تبين من خلال التحريات، أن المتهم بقتل والده وشقيقته، يدعي أسامة، يبلغ من العمر 30 عاما، مهتز نفسيا، سبق اتهامه في 8 قضايا، وعقب ارتكابه الجريمة جلس بجانب الجثتين يتحدث بكلمات غير مفهومة.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم طلب منهما مبلغا ماليا لشراء المواد المخدرة ولكن رفضا، فاستهل السكين وطعن به والده 5 طعنات و3 طعنات لشقيقته.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بوقوع جريمة قتل والعثور علي رجل مسن وابنته متوفيين، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مسن وابنته تبلع من العمر 41 عاما، بهما عدة طعنات.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه يعانى من مرض نفسي، أقدم علي قتل والده وشقيقته بعدة طعنات.

تمكنت القوات من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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