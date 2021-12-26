ألمانيا تحقق هدف إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم كورونا

أعلنت الحكومة الألمانية تحقيق هدفها الذي كانت وضعته منتصف الشهر الماضي والرامي إلى إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إن عدد الجرعات المعطاة تجاوز هذا الهدف اليوم الأحد.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "حملة الجرعات التنشيطية في ألمانيا تسير على قدم وساق، وقد حققنا الآن هدفًا مرحليًا مهمًا يمكن لنا جميعًا أن نكون فخورين به".

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت في وقت سابق أن هذا الهدف تم تحقيقه. ووجه لاوترباخ الشكر إلى الجميع الذين أسهموا في ذلك ولاسيما الأطباء وكذلك هؤلاء الذين أخذوا التطعيم وقال: "أنتم بذلك قمتم بخدمة عظيمة لأنفسكم وللمجتمع".

ودعا لاوترباخ الجميع إلى الاستمرار بسرعة عالية وقال: "سندخل الجولة الثانية، وهدفنا هو مواصلة حملة الجرعات التنشيطية بسرعة عالية على مدار الأسابيع المقبلة حتى نتمكن من أن نقلل على نحو ملحوظ عدد حالات دخول المستشفيات بسبب متحور أوميكرون".

وأعرب لاوترباخ عن اعتقاده بأن حملة الجرعات التنشيطية الحالية في ألمانيا ربما هي الأكثر نشاطا في أوروبا "وسنواصلها بكل السبل".

كان المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن في أعقاب مؤتمر مع رؤساء حكومات الولايات في الثامن عشر من الشهر الماضي عن هدف إعطاء 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام لكنه قصرها آنذاك على الجرعات التنشيطية فقط.

وبدأ العد من ذلك اليوم. لكن شولتس عاد وقال في بيان الحكومة الذي ألقاه في البرلمان في الخامس عشر من الشهر الجاري: "أود أن نأخذ في ألمانيا 30 مليون جرعة تطعيم بحلول نهاية العام كجرعة أولى أو جرعة ثانية أو جرعة تنشيطية".

ثم عاد شولتس في الحادي والعشرين من الشهر الجاري وعدل موعد تحقيق الهدف ليصبح عيد الميلاد وقال: "نستهدف إعطاء ما يصل إلى 30 مليون جرعة تطعيم بحلول عيد الميلاد، وثمة أمور كثيرة توحي بأننا سنحقق هذا الهدف".

يذكر أن الجرعات التي تم إعطاؤها منذ 18 نوفمبر الماضي وزادت عن 30 مليون جرعة تألفت من أكثر من خمسة ملايين جرعة أولى وثانية، ونحو 25 مليون جرعة تنشيطية.

وفي ظل موجة أوميكرون التي باتت تهدد البلاد، طالب لاوترباخ غير الملقحين بأخذ التطعيم وقال : " حتى الجرعة الأولى تضعف مسار المرض في حالة الإصابة بمتحور دلتا وتضعفه بقوة في حالة الإصابة بمتحور أوميكرون، لم يفت الآوان أبدا للبدء في التطعيم".