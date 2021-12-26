الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يفتتح اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في الاجتماع

افتتح وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، بمقر الوزارة، اجتماع اللجنة الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية، والتي تعقد برئاسته وعضوية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة الى مشاركة ممثلين عن القطاع الخاص.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري أكد التوجه الثابت لدى الدولة المصرية بإيلاء الأولوية السياسية لدفع وتطوير العلاقات المصرية مع الدول الإفريقية، وذلك على ضوء الارتباط التاريخي والمصالح الاستراتيجية المشتركة التي تربط مصر بدول القارة في إطار من الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة. 

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وأضاف أن وزير الخارجية شدد على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها في سبيل مواصلة التحرك النشط على الساحة الإفريقية والارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مختلف دول وأقاليم القارة في شتى المجالات ذات الأولوية المشتركة للجانبين، مشددَا على إيلاء وزارة الخارجية، من خلال بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، الأولوية الواجبة للشركات الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص المصرية لتيسير نفاذها إلى أسواق الدول الإفريقية، وللارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي مع دول القارة.

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وأكد شكري التزام مصر بمواصلة أنشطة تدريب وبناء قدرات الكوادر الإفريقية بمختلف المجالات في إطار التضامن والأخوة والتكامل المنشود.

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