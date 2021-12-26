مصرع شاب تحت عجلات القطار بالأقصر

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أثناء مروره بمزلقان قرية الطود بالأقصر، اليوم الأحد، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطاراً، يفيد استقبال مستشفى الكرنك الدولي، أشلاء شاب إثر تعرضه لحادث عبور، حيث صدمه قطار بجوار مزلقان قرية الطود، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم.

وتبين من الفحص والتحريات أن الشاب يدعى "جرجس عبد مريم"، 23 سنة، مقيم بقرية أصفون المطاعنة التابع لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجرى حفظ الجثمان داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.