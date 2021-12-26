الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب تحت عجلات القطار بالأقصر

مصرع شاب تحت عجلات
مصرع شاب تحت عجلات القطار

لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أثناء مروره بمزلقان قرية الطود بالأقصر، اليوم الأحد، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات. 

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر إخطاراً، يفيد استقبال مستشفى الكرنك الدولي، أشلاء شاب إثر تعرضه لحادث عبور، حيث صدمه قطار بجوار مزلقان قرية الطود، وحُفظت الجثة وحُرر المحضر اللازم. 

وتبين من الفحص والتحريات أن الشاب يدعى "جرجس عبد مريم"، 23 سنة، مقيم بقرية أصفون المطاعنة التابع لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، وجرى حفظ الجثمان داخل ثلاجة الموتى بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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