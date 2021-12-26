الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إنه بدأ عزلا ذاتيا في منزله اليوم الأحد بانتظار نتائج فحص كوفيد-19 بعد ثبوت إصابة ابنته البالغة من العمر 14 عاما بفيروس كورونا.

وغادر بينيت الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزرائه وتوجه إلى المنزل بعد أن علم بثبوت إصابة ابنته الذي جاء وسط انتشار سريع للعدوى في إسرائيل بسبب متحور أوميكرون. 

وقال مكتب رئيس الوزراء إنه تم تطعيم ابنة رئيس الوزراء ضد كوفيد-19، دون أن يكشف ما إذا كانت مصابة بأوميكرون أو السلالة دلتا السائدة أيضا في إسرائيل.

وقبل بدء جلسة مجلس الوزراء، أجرى بينيت، الذي حصل على جرعة تنشيطية في 20 أغسطس ، وأعضاء آخرون في حكومته فحوصات سريعة للكشف عن المرض وجاءت النتائج سلبية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الهدف الرئيسي حاليا هو اجتياز موجة أوميكرون بدون تعطيل المرافق الاقتصادية قدر الإمكان.

وأضاف بينيت في تصريح صحفي له، أن تفشي المتحور الجديد يسير كما كان متوقعا، موضحًا أن القرار الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أسابيع ساعد في تبطيئ انتشار الفيروس ولكن حاليا نمر بالموجة حيث يتضاعف عدد المصابين كل يوم.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلى على أن كل من تطعم بثلاث جرعات يتمتع بوقاية قوية ضد مضاعفات هذه العدوى، داعيًا الجميع الى التطعيم والى وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطعيم الأطفال.

ولفت بينيت إلى أنه يتم حاليا دراسة منح كبار السن جرعة رابعة من اللقاح، مطالبا الوزراء بإبداء العزيمة ليكون تصرفهم قدوة يحتذى بها.

تأتى تصريحات بينيت في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة أول مصاب بـ المتحور الجديد من كورونا "أوميكرون".

وكان قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده طلبت 100 ألف وحدة من أقراص "باكسلوفيد" المضادة لكورونا، والتي تنتجها شركة "فايزر"، لمن تبلغ أعمارهم 12 عاما أو أكثر من المعرضين لخطر الفيروس.

وذكرت القناة 12 التلفزيونية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت توصل إلى الاتفاق خلال محادثة هاتفية مع ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، بينما لم يصدر تأكيد حتى الآن من الشركة.

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

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