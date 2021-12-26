الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحبس سنة لـ7 فتيات و3 رجال أداروا ناديًا صحيًا للأعمال المنافية للآداب بالعجوزة

أعمال المنافية للآداب
أعمال المنافية للآداب

قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس 7 فتيات و3 رجال سنة، لاتهامهم بتشكيل وإنشاء ناد صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

بداية القضية كانت بعد أن وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الآداب، عن قيام أحد النوادي الصحية غير المرخصة بمنطقة العجوزة، بممارسة الرزيلة واستقطاب راغبي المتعة الحرام من خلال السوشيال ميديا، عن طريق إعلانات تتضمن وجود "ساونا ومساج ومشفى صحى" داخل المكان مقابل 850 لـ 2000 جنيه.

وأسفرت تحريات رجال النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، عن صحة المعلومات، وأن المكان عبارة عن شبكة دعارة كاملة، تتخذ مسمى نادي صحي ستارًا لأعمالها الخارجة عن القانون.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمكن ضباط مباحث الآداب من مداهمة الوكر، وتم ضبط 7 فتيات وشخصين يعملان "بودى جارد" وآخر صاحب النادي الصحي، وشخص راغب متعة كان في وضع التلبس، كما تم التحفظ على المضبوطات عبارة عن عدد من الهواتف المحمولة التي تحوى أدلة نشاطهم ومبلغا ماليا متحصلات جريمتهم.

تحرر محضر بالواقعة وأرسلت إلى النيابة العامة والتي انتهت من تحقيقاتها، وأمرت بإحالتهم إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح.

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