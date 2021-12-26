تشميع مطعم في جاردن سيتي بسبب إزعاجه المواطنين

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بغلق وتشميع مطعم وكافيه لبناني شهير خمس نجوم بمنطقة جاردن سيتي، بسبب خروجه عن القانون واستخدام أعمال البلطجة والقوة وإزعاج المواطنين.

البداية كانت بمعلومات وبلاغات لمديرية أمن القاهرة والإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار، أكدتها التحريات، عن قيام أصحاب المطعم بالتشاجر فيما بينهم بشكل مستمر لوجود خلافات مالية، ووصل الأمر لاستخدام القوة والاستعانة بأشخاص خارجين عن القانون و"بودى جارد"، واستمرار تلك الأفعال في تلك المنطقة الهادئة فضلًا عن قيام المكان بعدد من المخالفات أبرزها عدم اتباع الإجراءات الاحترازية واستخدام الشيشة وتكدس وزحام السيارات الخاصة برواد المكان وإقامة حفلات رقص وغناء أسبوعيًا.

وحررت الإدارة العامة للمباحث الجنائية لشرطة السياحة والآثار محاضر بتلك المخالفات خلال الفترة الماضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت الأجهزة الأمنية بغلق وتشميع المطعم.