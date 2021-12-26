ماليزيا تستعد لحدوث فيضانات فى الساحل الشرقى بإجلاء مواطنين إلى ملاجئ الإغاثة

توقعت هيئة الصرف الصحي والري الماليزية، أن تغمر المياه عدة مناطق في ولايتي كيلانتان وترينجانو على الساحل الشرقي من البلاد يومي الخميس والجمعة المقبلين، وذلك بعد تحذير من قبل دائرة الأرصاد الجوية الماليزية من حدوث فيضانات.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية - عن بيان أصدرته الهيئة، اليوم الأحد - أن الولايتين ستواجهان على الأرجح خطر الفيضانات بعد الارتفاع المتوقع في مستويات المياه فوق مستوى الخطر ولهذا، لجأ عدد من المواطنين إلى مراكز الإغاثة في خمس ولايات ماليزية.

ولتخفيف العبء، قال رئيس الوزراء داتوك سيري إسماعيل صبري يعقوب، إنه سيتم منح خصم 100% لفاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر للعملاء المحليين المتضررين من الفيضانات.

وأضاف يعقوب، أنه سيتم تشكيل فريق عمل خاص لأنشطة ما بعد الفيضانات والاستعداد للموجة الثانية من الفيضانات لتحسين الأوضاع.