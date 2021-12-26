الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأكاديمية العربية توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية

الاتفاقية
الاتفاقية

تعزيزا لدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في دعم التعاون مع كافة هيئات الدولة العلمية والبحثية في مجالات التطوير العلمي والبحث الأكاديمي، قامت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية صباح اليوم الأحد الموافق 26/12/2021. 

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري السابق وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالقاهرة فرع القرية الذكية.

ويهدف البروتوكول إلى توثيق أواصر التعاون بين الجانبين في دعم الأنشطة المشتركة في مجال التدريب والبحث العلمي إدراكا لأهمية التنسيق والتشاور بينهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصةً في المجالات الاقتصادية والعلمية  المختلفة.

وتم الاتفاق بين الطرفين الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية على دعم التعاون العلمي في مجال البحث الأكاديمي من أجل توثيق الروابط الأكاديمية وتنشيط التعاون بينهما في الموضوعات محل الاهتمام المشترك، مثل دعم قضايا العمل العربي المشترك وبالأخص في المجال الاقتصادي، وتعزيز سبل تطوير البحث العلمي والأكاديمي في المجال الاقتصادي.

كما تعمل الاتفاقية أيضا على تنسيق الزيارات لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والدولية مع تبادل الخبرات والكفاءات العلمية والبحثية والأكاديمية في المجال الاقتصادي.

ويكون التعاون بصفة رئيسية في الأنشطة المتعلقة بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومن أهم هذه الأنشطة تلك المتخصصة في مجال التدريب والبحوث والتي تعمل علي تبادل الأساتذة والخبراء من مختلف التخصصات للمشاركة في تنفيذ مهام البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والأكاديمية.

وشملت الاتفاقية على إقامة الندوات العلمية والمؤتمرات السنوية والحلقات النقاشية في الموضوعات محل الاهتمام المشترك بما يعزز البحث العلمي والنشاط الأكاديمي. 

وخاصةً مثل تنظيم المؤتمر العلمي الاقتصادي السنوي الذي يعمل على توطيد العلاقات بين سائر الاقتصاديين العرب والجمعيات والمؤسسات العلمية المناظرة في الوطن العربي وخارجه.

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