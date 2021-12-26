الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«برلمانية» عن قانون نقابات المهن الفنية: محاربة الإسفاف لا تكون بالمنع

النائبة مها عبد الناصر،
النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يأتي في مجمله لزيادة موارد هذه النقابات، ولكن لا يجوز غلق المنشآت حال المخالفة، لأن هذا الأمر يهدر الكثير علي هذه الصناعة .
وقالت النائبة مها عبد الناصر، خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، إن تحرير غرامات مالية كعقوبة حال مخالفة المنشآت، أفضل من الإغلاق.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر إلى أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها ضد عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام، واختتمت كلامها قائلة ”محاربة هذه الأشياء لا تكون بالمنع“.

ويستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

ورفض مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، بناء على عدم موافقة الأغلبية البرلمانية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

الحزب المصرى الديمقراطى الضبطية القضائية الجلسة العامة لمجلس النواب المصري الديمقراطي الاجتماعي كوم المهن التمثيلية والسينمائية نقابات المهن التمثيلية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اتحاد نقابات المهن التمثيلية اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية النائبة مها عبد الناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

السيسي: الأراضي المستصلحة ستلبي احتياجات مصر من الغذاء أكتوبر المقبل

«توشكى الخير» والدلتا الجديدة مستقبل مصر.. رسائل الرئيس السيسي اليوم

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة «كفن عين شمس» لـ28 مارس

السيسى يوجه 3 وزارات بتوفير المرافق للتوسع في مساحات الأراضى بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة حومش وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة