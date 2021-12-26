الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

احتفلت كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية بنشر دور العلاج الطبيعي في حالات الإعاقة الحركية، بهدف زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في شتى مناحي الحياة.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، أن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم ، وتحسين جودة حياتهم.

شارك في الاحتفالية الدكتور سامي عبد الصمد عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة والدكتورة إنجى النحاس وكيلة كلية العلاج الطبيعي لخدمة البيئة وتنمية المجتمع إلى جانب مجموعة كبيرة من الأستاذة والطلاب من كلية العلاج الطبيعي وكليات أخرى.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة جهاد إبراهيم العضوة بمجلس النواب، وبطلة مصر في السباحة لذوي الهمم الطالبة أميرة درويش بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية، إلى جانب مشاركة جمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة بمجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة مقدمة من أبناء الجمعية.

وكانت كلية العلاج الطبيعي قد نظمت المؤتمر الدولى الثالث لإصابات الملاعب والتغذية والذي القى فيه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة تثقيفية لطلبة الكلية عن الإسعافات الأولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على إكساب شباب الأطباء الخبرات والعمل على مواكبة كل ما هو جديد في إصابات الملاعب وهو ما ينعكس مردوده على الخدمة الطبية التي يقدمها شباب أطباء العلاج الطبيعي، في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع.