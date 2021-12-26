الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

الجامعة المصرية الصينية
الجامعة المصرية الصينية

احتفلت كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية برئاسة الدكتور أشرف الشيحي، باليوم العالمى للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوعية بنشر دور العلاج الطبيعي في حالات الإعاقة الحركية، بهدف زيادة الوعى المجتمعى بقضايا الإعاقة والتأكيد على إدماج الأشخاص ذوى الإعاقة في شتى مناحي الحياة.

وأكد الدكتور أشرف الشيحي، رئيس الجامعة في تصريح له اليوم، أن احتفال العالم بالأشخاص ذوي الإعاقة يعد فرصة حقيقية للتذكير بمتطلباتهم والتأكيد على أهمية دورهم في المجتمع وتسليط الضوء على آخر المستجدات في مجال الإعاقة من كافة النواحي.

وأضاف أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من التدابير التي من شأنها الوصول إلى مجتمع متاح وميسر للأشخاص ذوي الإعاقة وتبذل جهداً في تلبية الاحتياجات المتعلقة بهم خاصة في التشريعات والإجراءات التي تساعدهم في الحصول على حقوقهم ، وتحسين جودة حياتهم.

شارك في الاحتفالية الدكتور سامي عبد الصمد عميد كلية العلاج الطبيعي بالجامعة والدكتورة إنجى النحاس وكيلة كلية العلاج الطبيعي لخدمة البيئة وتنمية المجتمع إلى جانب مجموعة كبيرة من الأستاذة والطلاب من كلية العلاج الطبيعي وكليات أخرى.

وشهدت الاحتفالية تكريم الدكتورة جهاد إبراهيم العضوة بمجلس النواب، وبطلة مصر في السباحة لذوي الهمم الطالبة أميرة درويش بكلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية، إلى جانب مشاركة جمعية أصدقاء الغد المشرق لرعاية الفئات الخاصة بمجموعة من الفقرات الترفيهية المتنوعة مقدمة من أبناء الجمعية. 

وكانت كلية العلاج الطبيعي قد نظمت المؤتمر الدولى الثالث لإصابات الملاعب والتغذية والذي القى فيه الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة تثقيفية لطلبة الكلية عن الإسعافات الأولية، وذلك في إطار حرص الجامعة على إكساب شباب الأطباء الخبرات والعمل على مواكبة كل ما هو جديد في إصابات الملاعب وهو ما ينعكس مردوده على الخدمة الطبية التي يقدمها شباب أطباء العلاج الطبيعي، في إطار دور الجامعة في خدمة المجتمع.

مجلس النواب وذلك ذوي الإعاقة الصينى الصينية الدولة المصرية ذوي الاحتياجات العلاج الطبيعي خدمة المجتمع نشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

السيسي: الأراضي المستصلحة ستلبي احتياجات مصر من الغذاء أكتوبر المقبل

«توشكى الخير» والدلتا الجديدة مستقبل مصر.. رسائل الرئيس السيسي اليوم

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة «كفن عين شمس» لـ28 مارس

السيسى يوجه 3 وزارات بتوفير المرافق للتوسع في مساحات الأراضى بتوشكى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة حومش وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة