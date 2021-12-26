دعم مستشفيات الصحة بـ30 مليون جنيه فى الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد، اجتماعا بالدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والدكتور أشرف الإتربي مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة، لبحث دعم مستشفيات الصحة بالمحافظة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة.



وأشار «مختار» إلى أنه تم دعم مستشفيات الصحة بعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه شملت: «عدد 15 سرير رعاية مركزة - 30 مونيتور - 4 أجهزة تنفس صناعي - 10 جهاز صدمات - 9 أجهزة رسم قلب - 4 جهاز دياثرمي - 5 أجهزة غازات الدم - 4 شفاط سوائل - 3 نبيوليزر - 32 سرنجة محاليل - 8 مضخات محاليل - 3 ميكروسكوب ضوئي - 2 لامينر فلو - 2 حضانة معملية - 2 ترابيزة هيدروليك - 2 جهاز نبض جنين - 1 منظار جهاز هضمي علوي - 1 منشار جبس عظام - 1 ترولي جوانب - 1 ترابيزة عمليات عظام - 1 ثلاجة حفظ دم - 1 جهاز سيولة دم».



وكلّف، بسرعة توزيع الأدوات والمستلزمات الطبية الجديدة على كافة المستشفيات بالمحافظة فور وصولها لتعظيم الاستفادة منها في تقديم رعاية طبية للمرضى والمترددين على المستشفيات، مثمنًا جهود وزارة الصحة في دعم مستشفيات الصحة بالدقهلية بكافة الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، بالإضافة إلى تطوير كافة المستشفيات بأحدث الوسائل الطبية الحديثة.