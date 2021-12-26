الأحد 26 ديسمبر 2021
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محافظات

برلمانى: محافظة بورسعيد تبرعت بـ11 مليون جنيه لمشكاة نور دون مبرر (مستند)

البرلماني أحمد فرغلي
البرلماني أحمد فرغلي

تقدم البرلماني أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حول تبرع محافظة بورسعيد بـ 11 مليون جنيه لمؤسسة مشكاة نور دون مبرر.

 

وقال البرلماني في السؤال، إن 11 مليون جنيه تم التبرع بهن من صندوق الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد لصالح جمعية مشكاة نور، لتطوير منطقة فاطمة الزهراء، في ظل عدم قيام الجهاز التنفيذي بصرف معاشات المنطقة الحرة للكثير من المواطنين. 


وطلب البرلماني ردًا كتابيا يفسر، قيام محافظة بورسعيد بدعم مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير والثقافية، بمبلغ الـ 11 مليون جنيه للمساهمة مجتمعية لرفع كفاءة وإعادة تأهيل منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى من صندوق الجهاز التنفيذى للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد. 


وأشار فرغلي إلي إمكانية تنفيذ تلك الأعمال بمعرفة الجهات الإدارية المختصة والتابعة للدولة، موضحًا أن وهبهم للجمعية جاء دون مبرر، ومما يثير الجدل لعدم تنفيذ تلك الأعمال تحت إشراف أجهزة الدولة المعنية. 


وأشار نائب بورسعيد،  أن ما حدث يعد الأول من نوعه، مما يوجب توضيح المبررات، مؤكدًا أنه يدعوا لعدم الثقة فى الأجهزة المختصة المعنية، فضلا عن عدم خبرة الجمعية فى تنفيذ تلك الأعمال، ما يعرض المال العام للإهدار، قائلاً:  كان يتعين على الجمعية تدبير مواردها المالية بمعرفتها لتنفيذ أغراضها الخيرية. 


واستطرد: ما حدث يعد توغلا للسلطة المختصة بالموافقة على الصرف من أرصدة الصناديق الخاصة دون مبرر أو سند قانونى، مطالبًا رئيس المجلس المستشار حنفي الجبالي بسرعة توجيه السؤال لرئيس الوزراء لمعرفة مبررات المحافظة فيما حدث.

مستند
مستند
المواطنين لوز تطوير المالية الدكتور مصطفى مدبولي المجلس صالح عرفه يدعو عرض

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