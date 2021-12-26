محافظ المنوفية يتفقد تطوير «مدخل شما» ومشروعات «حياة كريمة»

استكمل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جولته الميدانية لمركز ومدينة أشمون لمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمختلف القطاعات الخدمية لتطوير واجهة قرى الريف المصري، رافقه سامي سرور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، والمهندسة وفاء صبحي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس شعبان الشبراوي، مدير مديرية الطرق، والمهندس على عبد الدايم، مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة.

بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية أعمال التطوير بطريق مدخل قرية شما بجوار مصرف سبل، حيث يتم تطوير الطريق بالكامل بطول 2 كم بتركيب نيوجيرسى وبلدورات جديدة بتكلفة (3 ملايين و300 ألف)، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات ودهانها وسيتم البدء في أعمال الرصف بتقنية FDR، وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات الأداء لتطوير الطريق المؤدى لقرية شما لإضفاء مظهر جمالى بالمنطقة وخدمة مشروعات حياة كريمة.

وخلال جولته الميدانية وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالبدء فوراً في أعمال تطوير ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بقرية شما والعمل بها بالتوازي مع كافة المشروعات التى يتم تنفيذها مع الالتزام بمعايير الجودة ، فضلاً عن التنسيق مع هيئة الطرق لتحديد المسافات البينية بين الطريق والجزيرة لإضفاء الشكل الجمالي لمدخل القرية.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال التشطيبات النهائية لمجمع الخدمات الحكومية بقرية شما علي مساحة 679م2 بنسبة تنفيذ 85 % ويخدم ما يزيد عن 42 ألف نسمة ويتم العمل به وفق النموذج الموحد للتصميمات، ويتكون المجمع من 3 أدوار ويضم (مكاتب تموين، شئون اجتماعية، سجل مدني، ومكتب بريد، شهر عقاري) وغيرها من الخدمات الهامة والحيوية، حيث تم الإنتهاء من أعمال التشطيبات الخارجية وجارى أعمال التشطيبات الداخلية.

هذا وقد حرص المحافظ على تفقد أعمال المركز التكنولوجى بالمجمع، والذي يضم 16 شباك لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين، فضلاً عن تخصيص شباك لخدمات ذوى الهمم، حيث جارى أعمال تشطيبات رخام الأرضيات ودهانات الحوائط بالمركز، ووجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع تراكمات نواتج الهدم الموجودة أمام المجمع وعرض تصور لإنشاء "لاند سكيب" على جانبى المجمع لإضفاء مظهر جمالى.

كما وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالبدء في رفع المستوى الجمالي والدهانات للمبانى المجاورة للمجمع (مبنى المحولات، الوحدة المحلية بشما، نقطة المطافى)، وخلال تفقده المحيط الخارجي لمجمع الخدمات وجه محافظ المنوفية عبر اتصال تليفونى برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبدء فوراً في أعمال رفع كفاءة مشروع محطة مياة ارتوازى بقرية شما وتحسين مستوى الدهانات والشكل الجمالى.

فيما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية للمركز الصحي بشما ضمن مبادرة حياة كريمة، وبنسبة تنفيذ 65%، هذا وقد أشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بأنه جارى العمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال الإنشائية بمدرسة سامح طاحون بأشمون (إحلال جزئي) ضمن مشروع حياة كريمة والمقامة على مساحة 420م2 بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 7 مليون جنيه بإجمالى (19) فصل دراسي وبنسبة تنفيذ 82%، وكذا مدرسة الشهداء للتعليم الأساسى بقرية الإنجب (إنشاء جديد) والمقامة على مساحة 2100م2 بإجمالي (11) فصل دراسي وبقيمة تعاقدية ما يقرب من 6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 100 % وتم تسليمها لمديرية التربية والتعليم، وذلك في إطار التوسع في إنشاء وتطوير العديد من المدارس للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وخلال الجولة تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لسوق شما النموذجى على مساحة 650 متر ويتكون من 40 باكية وبتكلفة ما يقرب من 3 مليون جنيه، كما تم تفقد أعمال تنفيذ الموقف النموذجى بشما على مساحة 270 متر وبعدد 15 باكية وبتكلفة ما يزيد عن مليون جنيه.

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية للاطمئنان على مستوى حالة النظافة العامة بمدينة أشمون، وأجرى المحافظ المنوفية اتصالا هاتفيا بوكيل وزارة الري شدد فيه على ضرورة رفع نواتج التطهير وتراكمات القمامة الموجودة على مصرف سبل بمدخل قريتي سمادون وكفر الغريب.

كما تابع المحافظ أعمال الرصف النهائى بشارع عبدالمنعم رياض بطول 650 متر وبتكلفة 5 ملايين ونصف، حيث تم الانتهاء من تركيب البلدورات والأرصفة الجانبية ورصفها ببلاط الإنترلوك وجاري الانتهاء من الأعمال الكهربائية بالجزيرة الوسطى بالشارع لتركيب الأعمدة الديكورية.

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاستمرار في شن الحملات لرفع كافة الإشغالات بشارع عبدالمنعم رياض وشوارع المدينة، موجهاً مدير مديرية الطرق بعمل مطبات صناعية بالشارع لتهدئة حركة السيارات حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأكد رئيس المدينة الانتهاء من رصف شوارع سعد زغلول، ومحمد محسن حمد، وعبد المنعم رياض وجارى العمل خلال أيام للانتهاء من رصف 7 شوارع أخرى، فضلاً عن الانتهاء من تطوير ميدان العبور والعمل بتطوير ميدان الشهداء بالمدينة.