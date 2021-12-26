الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف ملابسات وفاة سيدة داخل شقتها فى التجمع

جثة
جثة

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة من جهودهم، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها في منطقة التجمع، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها في التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، واستمع فريق منهم لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث.

وتبيَّن من خلال التحريات الأولية، أن الفتاة جنيستها أجنبية وكانت تعاني من مرض مزمن ونُقلت إلى المستشفى تمهيدًا لتسليمها لذويها.

مباحث القاهرة التحفظ على كاميرات المراقبة غرفة عمليات النجدة العثور علي جثة سيدة نطقة التجمع

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