وزيرة البيئة ضيفة محمد الباز فى «آخر النهار» الليلة

تحل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الليلة، ضيفة على برنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «النهار»، حيث تفتح العديد من الملفات المهمة في حوار مختلف تكشف فيه جهود الدولة المصرية لاستضافة «COP 27»، المقرر استضافتها العام المقبل 2022 في مدينة شرم الشيخ السياحية.

وترد وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لأول مرة على التصريحات الخاصة برئيس وزراء إنجلترا، بوريس جونسون، خلال قمة جلاسكو الأخيرة للحفاظ على البيئة، حول إمكانية غرق الإسكندرية والدلتا، والمشروع الجديد لإيجاد بدائل بيئية في المدن الجديدة التي شيدتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات.

وتعلن وزيرة البيئة، خلال الحوار، تفاصيل خاصة حول دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في استضافة قمة المناخ المقبلة، والتنسيق مع الجانب الإفريقي لتوحيد الصوت الإفريقي لاستضافة قمة المناخ في الوقت الذي كانت تسعى فيه العديد من الدول لنيل هذا الشرف الكبير.