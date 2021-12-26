الأحد 26 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة البيئة ضيفة محمد الباز فى «آخر النهار» الليلة

برنامج آخر النهار
برنامج آخر النهار

تحل وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الليلة، ضيفة على برنامج «آخر النهار»، تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناة «النهار»، حيث تفتح العديد من الملفات المهمة في حوار مختلف تكشف فيه جهود الدولة المصرية لاستضافة «COP 27»، المقرر استضافتها العام المقبل 2022 في مدينة شرم الشيخ السياحية.

وترد وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، لأول مرة على التصريحات الخاصة برئيس وزراء إنجلترا، بوريس جونسون، خلال قمة جلاسكو الأخيرة للحفاظ على البيئة، حول إمكانية غرق الإسكندرية والدلتا، والمشروع الجديد لإيجاد بدائل بيئية في المدن الجديدة التي شيدتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات.

وتعلن وزيرة البيئة، خلال الحوار، تفاصيل خاصة حول دور الرئيس عبدالفتاح السيسي في استضافة قمة المناخ المقبلة، والتنسيق مع الجانب الإفريقي لتوحيد الصوت الإفريقي لاستضافة قمة المناخ في الوقت الذي كانت تسعى فيه العديد من الدول لنيل هذا الشرف الكبير.

 

السياحية الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد الباز السيسي الاعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

البحث عن محمود العربي

الأكثر قراءة

السيسي: الأراضي المستصلحة ستلبي احتياجات مصر من الغذاء أكتوبر المقبل

«توشكى الخير» والدلتا الجديدة مستقبل مصر.. رسائل الرئيس السيسي اليوم

رابط تسجيل لقاح كورونا في مصر وأبرز أعراض متحور أوميكرون الجديد

براءة مرتضى منصور من سب وقذف محمود الخطيب

تأجيل محاكمة المتهمين فى واقعة «كفن عين شمس» لـ28 مارس

11 لاعبًا فى الزمالك يدخلون الفترة الحرة بعد 5 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«فريد» العود هو الملك وليس أنا

مؤمن المحمدي

الأهلى داخ

علي سعدة

محاكمة ثعلب

محمد عبدالعزيز

«عاش هنا».. تحية مصرية حضارية لصناع مجدها

د.أحمد الخميسى

الدور المعرفى للأدب

محمد نجم

موضة مزاحمة الدولة للقطاع الخاص

حسين دعسة

ماذا تريد الصين من إفريقيا

رضوان السيد

الاستعصاء على التغيير بالانتخابات

صور

مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

حفلة منير

وصول بعثة الأهلى بالسوبر الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يبدأ عزلًا ذاتيًا بعد ثبوت إصابة ابنته بكورونا

للمصادقة على مخطط استيطاني: الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها في الجولان المحتل

قناة إسرائيلية: غلق الطريق إلى بؤرة حومش وإعلانها منطقة عسكرية مُغلقة