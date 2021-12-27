«اعرفي حقوقك».. مبادرة للتصدي للمشاكل التي تواجهها المرأة

كثير من السيدات لا يعرفن حقوقهن وفي مقابل ذلك يقعن في مشاكل كثيرة ويتعرضن للاستغلال، وكثيرات يجهلن بحقوقهن فيما يخص الزواج وقضايا الطلاق والإرث والحقوق التجارية والتعليمية والوظيفية والصحية إضافة إلى عدم معرفتهن بقانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار أطلق المحامي أحمد عاشور محكم دولي، مبادرة بعنوان "اعرفى حقوقك" تهدف إلى التصدي للمشاكل التى تقابلها المرأة نتيجة الجهل بحقوقها وكيفية المطالبة بها.

تتضمن المبادرة تخصيص خط ساخن لتلقى الشكاوى المختلفة المتعلقة بالسيدات كما سيتم نشر الوعي القانوني من خلال إقامة عدد من المحاضرات في الجامعات بمختلف المحافظات للتوعية بحقوق المرأة التي كفلها لها القانون المصري.

كما سيتم تقديم معلومات قانونية واستشارات من خلال السوشيال ميديا تتضمن توضيحاً لأمور قانونية بشكل مبسط ليصل معناه بسهولة، والهدف الاساسى لتلك المبادرة هو عدم تعرض المرأة لمشاكل من قبل الزوج أو فى العمل أو فى الحياة العامة حتى لا يتم استغلالها.

وقد أوضح عاشور أن أوجه ذلك الاستغلال يتمثل فى عدم إدراكها لحقوقها وقت الزواج والطلاق وسوق العمل أيضا الذى يتطلب الدخول فيه والتعامل من خلاله الإلمام بكافة القواعد حتى لا تتعرض للنصب لذا إلمامها بالقواعد القانونية ضرورة وليست رفاهية لتقي نفسها من العديد من المشاكل.

تواجه النساء في العالم ، ولا سيما في البلدان النامية والمتوسطة الدخل، مشكلة أكثر أهمية تتمثل في استمرار اعتبارهن ملكية، نظام المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، منفتح بشأن هذه العلاقة، حيث يطلب من المرأة الحصول على إذن من "ولي الأمر" الذكر للتسجيل في المدرسة أو السفر أو الحصول على وظيفة.

لكن في العديد من البلدان، لا تزال المرأة مجبرة على الخضوع قانونًا واجتماعيًا للرجل، مع عدم وجود أي وسيلة للحصول على الاستقلال المالي أو الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تركز الحركة النسائية العالمية على خلق ظروف قانونية واجتماعية يكون فيها للنساء والرجال فرص متساوية للحصول على التغذية والرعاية الصحية والتعليم والوظائف والقدرة على التحكم في أجسادهم واختيار رفيقهم.