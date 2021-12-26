الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

جهاز الشروق يُجرى المقابلات الشخصية للمتقدمين لعضوية مجلس أمناء المدينة

أجرى المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، المقابلات الشخصية لاختيار عضوية مجلس الأمناء عن دورة  العام المالي 2022 - 2024.

وحضر جلسة الاختيار، العميد طارق سليمان نائب مدير أمن القاهره لقطاع شرق، وكل من مسئولى الجهاز المهندس محمد عزازى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد مكي، معاون رئيس الجهاز، والمهندس محمد صلاح، مدير إدارة التنمية، وأكرم هاشم مدير العلاقات العامة. 


وأوضح المهندس عبداللطيف، أن عدد المتقدمين وصل إلى 62 متقدمًا شمل قطاع شرق على 45 متقدمًا وقطاع غرب 17 متقدمًا حضر منهم 52، ولم يحضر 10. 
وأعرب المتقدمون عن تقديرهم لدور الجهاز في تحقيق التنمية بالمدينة، ورغبتهم في تمثيل السكان من خلال عضوية المجلس. 
 

وأردف عبد اللطيف بشارة أنه يتم الاختيار طبقًا لتقييمات اللجنة وتنفيذًا للقرار الوزاري المنظم لهذا الأمر، حيث قام المتقدمون بعرض السيرة الذاتية الخاصة بهم وكذلك أسباب تقدمهم ورغبتهم في العمل العام والمشاركة المجتمعية، مضيفاً أن يأتي ذلك لتكيف الجهود المبذولة في دور حركة التنمية وفع عجلة التنمية وإظهار بالشكل اللائق للمدينة.

ولفت إلى أهمية مجلس الأمناء الذي تم إنشاؤه بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي تشمل اختصاصات مجلس الأمناء المشاركة في رسم التنمية واقتراح سياسة واضحة لسرعة تنمية المدن الجديدة، وفقا لآليات تنفيذ المشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وليتم اعتمادها من السلطات المختصة وبيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

ونوه بأن مجلس الأمناء يدرس النظم واللوائح التى تحكم العمل بالوحدات والأنشطة الخدمية بالمدينة مع ممثلي الوزارات المعنية بالمجلس واقتراح تطويرها بما يضمن رفع كفاءة العمل بهده الوحدات وتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة. 

وأضاف أنه يتولى أعضاء مجلس الأمناء وجمعية مستثمرين التنسيق مع جهاز المدينة دراسة مدى توافر وسائل الدفاع المدني، وأيضا العمل على اقتراح حلول لبعض المشاكل التى تواجه المواطنين ووضع خطة زمينة للانتهاء من تلك العقبات ومدى التزامهم بتلك الإجراءات.

رئيس جهاز الشروق يجري مقابلات شخصية 52 متقدم لعضوية مجلس الأمناء المدينة علا العلاف عبد اللطيف بشارة

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وائل لطفي

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