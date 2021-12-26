تزامنا مع نهاية شهر ديسمبر.. الشخصية والتوافق والحب لـ امرأة برج الجدي

مع بداية الجزء الأخير من شهر ديسمبر، تبدأ أيام برج الجدي، إذ تبدأ من 22 ديسمبر حتى 19 يناير.

وتهتم امرأة الجدي كثيرًا بالنجاح في حياتها سواء كانت وظيفية أو منزلية، ونرصد في السطور التالية وفقا لموقع «indianexpress» الشخصية والتوافق والحب لامرأة الجدي.

الصفات العامة

تتمتع امرأة الجدي بمستوى عالٍ من الانضباط الذاتي وتميل إلى الاحتفاظ بالمرح والجانب الوحشي للأشخاص المقربين جدًا من قلبها.

متواضعة وتعرف كيف تحافظ على دوافعها، كما أنها صبورة ومسؤولة للغاية قد يجد بعض الناس صعوبة في فهمها حتى تنفتح عليهم.

لا تعرف كيف تعبر عن مشاعرها، على الرغم من أن لديها جانبًا رومانسيًا وعاطفيًا، وتكمن قوتها في قدرتها على تحديد أهداف طويلة المدى والعمل عليها بالفعل، حتى تصل إلى خط النهاية.

توافق الأبراج

تتوافق امرأة برج الجدي مع كل من: «برج الثور وبرج السرطان وبرج العذراء»، ولا تتوافق مع كلا من: «برج الحمل وبرج الجوزاء وبرج الأسد».

أفضل الخصائص

تتميز أمراة برج الجدي بعدد من الخصائص التي تميزها عن غيرها مثل:« الطموح، الحكمة، الحذر، الإخلاص».

أسوأ الصفات

توجد بعض السمات السيئة التي تتميز بها امرأة الجدي، ومن أبرزها: «التشاؤم، العند، المزاجية، الانفصال».

الحب والتعارف

امرأة الجدي حساسة ورومانسية ولها جانب عاطفي إذا بحثت بعمق، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تكشف ذلك للشخص الذي تهتم به، حتى ذلك الحين ستظهر وجهًا آخر.

صبورة ولن تتسرع في أي علاقة حتى تتأكد من أنها وجدت تطابقها الصحيح.

تحب أن تكون مسيطرًا عندما تكون في علاقة، لكنها تفعل ذلك بطريقة خفية للغاية.

كل من يهتم بها، يحتاج إلى إبعادها عن قدميها أولاً وفي المقابل سيحصل على شريك مخلص للغاية ومهتم ومدهش على المدى الطويل، والذي سيكون دائمًا هناك من أجلك.

العمل

قائدة بالفطرة وذات إنجازات كبيرة وتحاول تسلق سلم النجاح بأسرع ما يمكن، حيث لديها إحساسا كبيرا بالوقت والمسؤولية، وهو أمر مفيد بالتأكيد عندما يتعلق الأمر بالعمل.

لدى امرأة الجدي أفكارا رائعة لدفع أي مشروع نحو الاتجاه الصحيح.

الأصدقاء

امرأة الجدي هي صديقة قوية، ودائمًا موجودة من أجل المقربين منها إنها دائمًا موجودة لتقديم يد المساعدة، فهي مهتمة جدًا ولا تتوقع أي شيء في المقابل، وهناك دائمًا شيء ما يدور في ذهن امرأة برج الجدي، لذا تأكد من أن تكون هناك من أجلها لأنها لن تخبرك دائمًا عندما تشعر بالإحباط وتحتاج إلى مساعدة نفسها.

الموضة

تولي امرأة الجدي أهمية كبيرة لمظهرها في العمل، ستجدها دائمًا ترتدي بدلات العمل الأنيقة والكعب المدبب، والتي تناسبها تمامًا سعيها لتحقيق شخصية ناجحة.