الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

غداً.. افتتاح مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة قناة
رئيس جامعة قناة السويس

تنطلق غدًا الإثنين، فعاليات مؤتمر البحوث التطبيقية الرابع "رسالتك فى 5 دقائق" تحت عنوان "التكنولوجيا والتنمية" برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حريصة على تشجيع الباحثين نشر ثقافة البحوث التطبيقية لربطها بمشكلات المؤسسات الاقتصادية، الصناعية، التجارية، السياحية، الصحية، التعليمية، وإتاحة تسويق نتائج رسائلهم بالماجستير والدكتوراه.

وأوضحت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا، أن الجامعة تعد بيت الخبرة والاستشارات للبحوث بكوكبة من العلماء في مجال التعليم والطاقة والاستثمار، فإن لغة الاستثمار فى البحث العلمى هو الوسيلة لتنمية المشروعات.

هذا وتضم فعاليات المؤتمر جلسة افتتاحية ثم الصالون العلمى بعنوان "Era of digitalization" ثم تقديم عروض القطاع الطبي، قطاع العلوم الإنسانية، قطاع العلوم الأساسية، قطاع العلوم الهندسية.

وفي سياق متصل أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تماشيًا مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات استمرار دورات أساسيات التحول الرقمي بجامعة قناة السويس.

وتابع مندور، أن العدد الإجمالي للحاصلين على شهادة أساسيات التحول الرقمي من جامعة قناة السويس فاق 7 آلاف ممتحن لتحتل جامعة القناة المركز الأول بالمقارنة بالحاصلين على هذه الشهادة من الجامعات الأخرى. 

وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/7/2019 على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلوم - تمهيدي - ماجستير - دكتوراه).

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