معرض فنى لـ رهيل كمال يجسد الحياة التراثية فى مصر

يستعد المصور والفنان الشتكيلي رهيل كمال، لإقامة معرضه الفني الجديد، بأحد الجاليرهات الفنية في الزمالك، لمجموعة من أعماله الفنية، التي رصدها خلال رحلته مع التصوير، والتي تجسد الحياة التراثية في مصر.

ويقدم الفنان خلال معرضه الجديد ما يقرب من 60 لوحة فنية، التقطها بعدسته، من كل المحافظات المصرية المختلفة، تتنوع بين لوحات لمناطق أثرية، ومناطق تراثية، إلى جانب لوحات طبيعية مثل: "النيل، والغروب"، وغيرها.

ويقول الفنان إنه يوثق من خلال تلك الأعمال لجمال الطبيعة الساحرة في أم الدنيا، وما تتمتع به مناطق جذابة للسياحة، فضلًا عن المناطق التراثية، والأثرية التي لا توجد في مكان آخر في العالم.

ويضيف أن هذه اللوحات لمسيرة امتدت أكثر من 10 سنوات، جاب خلال مصر من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، لافتًا إلى أنه من أبرز الأعمال التي ستعرض لوحات لحصاد البلح في الوادي الجديد، وعمل الفلاحين في أراضيهم، إلى جانب أعمال أخرى للمناطق التراثية، والأثرية في مصر.

يأتي ذلك ضمن خطة المعارض الفنية التي تقام في جاليرهات، قطاع الفنون التشكيلية، أو الجاليرهات الخاصة لرفع الذائقة الفنية لدى المواطنين، وتعريفهم بالفنون الجادة، ونشر المعرفة ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية.

وتشهد الفترة المقبلة، العشرات من المعارض، المختلفة، والتي تتنوع ما بين معارض لوحات فنية، "رسم، تصوير"، أو معارض نحت أو سجاد، إلى جانب معارض لمنتجات الحرف التراثية التي يقيمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، أو مركز الحرف بالفسطاط.

ويحتضن مركز محمود سعيد للمتاحف، التابع لقطاع الفنون التشكيلية بالإسكندرية، المعرض الفردي الخاص للفنانة دينا أحمد ربيع، والذي يقام تحت عنوان "أثر الأيقونات القبطية على النحت الخزفي المعاصر"، بقاعة أجيال (2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية ويستمر المعرض حتى 30 ديسمبر الجاري.