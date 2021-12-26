السيسى: محطة «بحر البقر» مكنتنا من استصلاح آلاف الأفدنة فى سيناء

نبّه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن المياه المستخدمة للري في شمال ووسط سيناء هي مياه معالجة بمحطة "بحر البقر"، والتي تم افتتاحها قبل شهرين، وتنتج 5.6 مليون متر من المياه المعالجة من مياه الصرف الزراعي.

وقال السيسي، تعقيبا على كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار، خلال افتتاح مشروعات استصلاح الأراضي بتوشكى اليوم الأحد: «أنا أجدد كلامي لكي يكون واضحا لنا ولكل المصريين، إن هذه المياه جاءت من مياه صرف زراعي كان لا يتم استخدامها بالشكل الأفضل، حيث تم عمل معالجة ثلاثية متطورة وأصبحت صالحة للزراعة طبقا للمعايير».

وأضاف: «نعمل فى البنية الأساسية لكى نزرع الـ500 ألف فدان في سيناء، ونعزز منطقتي رابعة وبئر العبد اللتين كانتا بحاجة إلى عمل المرافق بهما، أي عمل الشبكة الداخلية لهذه الأراضى البالغة 90 ألف فدان».

وتابع الرئيس أن استصلاح أراضٍ في سيناء يحولها من محافظة صحراوية وجبلية قاحلة وغير ممهدة إلى أرض ممهدة صالحة للزراعة والحياة.

واستطرد: «أريد أن أربط هذا الكلام مع الكلام الذي قيل في بداية الفيلم التسجيلي الأول الذي تحدث عن ظروف توشكى»، لافتا إلى أن التنمية والبناء أعمق بكثير، بدليل أن المطروح هنا في المشروع تكلفته 100 مليار جنيه.

وأوضح الرئيس السيسي أن استصلاح نصف مليون فدان يعني توفير حياة كريمة لـ100 ألف أسرة، مشيرا إلى أنه سيتم تذليل كافة الصعاب لإنجاز المشروع.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة سرعة الانتهاء من إنجاز هذا المشروع قبل نهاية 2022 للاستفادة من هذه الأراضي.