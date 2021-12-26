ميجان وهاري خدعا سبوتيفي ونيتفليكس فهل يخسرا عملهم؟

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل حصلا على مبلغ مذهل قدره 486000 جنيه إسترليني لكل دقيقة لعملهما مع عملاق البث الرقمي سبوتيفي بعد إصدار أقل من ساعة من المحتوى خلال عام 2021 بالكامل.

وكان دوق ودوقة ساسكس قد وقعا على صفقة بودكاست ضخمة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني مع عملاق البث العام الماضي - ولكن حتى الآن ، شاركا 37 دقيقة فقط من المواد المتفق عليها.

وقالت سبوتيفي إن "أول سلسلة كاملة" للمشروع كانت متوقعة في عام 2021 ، بعد تسجيل صغير مدته ثلاث دقائق و 34 دقيقة خاصة بعيد الميلاد من ساسكس العام الماضي.

وأشارت الصحيفة أنه بعد مرور عام ، لم يعد بإمكان المعجبين سماع أي شيء ، مما يعني أنه يمكن دفع 486486.486 جنيهًا إسترلينيًا لميجان وهاري عن كل دقيقة ينتجونها حتى الآن.

وقال الكاتب الملكي ريتشارد فيتزويليامز "إنه أمر مثير للاهتمام فيما يتعلق بسبوتيفي لأنك إذا نظرت إلى العديد من أنشطة ساسكس تجد أنها لم تفعل الكثير في الواقع".

وتابع "أعتقد أنه بالنظر إلى الطريقة التي يفكر بها دوق ودوقة ساسكس، فإنهم يقومون بالأشياء بطريقتهم الخاصة، وكان ذلك سيكون واضحًا جدًا بالنسبة إلى سبوتيفي ونيتفليكس وأي شركات اخرى مستقبلية تريد عقد صفقات معهم".

وأكدت الصحيفة أنه ترددت أنباء الشهر الماضي إن رؤساء الشركات أعطوا شركة ارتشيول اوديو المملوكة للزوجين دفعة لطيفة لإنهاء المحتوى وحماية مستقبل الشراكة التي تقدر بملايين الجنيهات الاسترلينية.

وتابعت أنه كان من المفترض أن هاري وميجان ، اللذان استأجرا منتجة البودكاست المخضرمة ريبيكا سانيز كرئيسة لقسم الصوت في أغسطس ، سيعلنان عن مجموعة من الحلقات الجديدة في الوقت المناسب لعيد الميلاد.

وقال أحد المصادر مؤخرًا: "لقد شعرت سبوتيفي بالسعادة عندما وقعوا على الصفقة مع الزوجين، لكن قلة المحتوى حيرتهم، خصوصا وأنه يبدو أنه ليس لديهم مشكلة في إنتاج محتوى لمنصات أخرى ".

وتابع "تحدث الزوجان بصراحة في عدد من ملفات البودكاست والعروض الأخرى هذا العام بما في ذلك بودكاست لكرسي داكس شيبارد ، وعرض إيلين ومقابلة أوبرا وينفري".

وأضاف "الزوجان كان لديهم أيضًا الكثير لمواجهته هذا العام ، بما في ذلك ولادة طفلتهم الثانية والوباء العالمي".

وأضاف فيتزويليامز: “أنت لا تعرف أبدًا كيف كان يمكن أن يؤثر ذلك على ما كانوا سيفعلونه بخلاف ذلك”.