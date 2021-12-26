الأحد 26 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

قرر المستشار على حسن، المحامى العام لنيابات المنوفية، اليوم الأحد، حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، من قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركزى شرطة "بركة السبع - منوف" بالمنوفية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بالإكراه.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط اثنين من المتهمين حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة بركة السبع، وبحوزة أحدهما سلاح نارى -فرد محلى - طلقة لذات العيار.

وبالكشف عن الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها بدائرة قسم شبين الكوم وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما وأضافوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة مركز شرطة بركة السبع وبدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، باستخدام السلاح المضبوط.

كما أرشدا عن المسروقات داخل مخزن خاص بالمتهم الثالث بالقرية محل سكنه، وباستهداف المخزن أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.
 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

نيابات المنوفية عاطلين تشكيل عصابي سرقة التحقيقات الدراجات النارية

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وائل لطفي

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