الأحد 26 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الأرصاد»: طقس الغد معتدل الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدًا الإثنين، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد - مائلا للبرودة على السواحل الغربية - مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، وشديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، ليلًا.
أما الظواهر الجوية - شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد- أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30%) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة .
وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية .
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الاسكندرية 18 12
وادى النطرون 19 11
طنطا 18 11
شبين الكوم 19 11
دمنهور 18 11
بلطيم 18 11
مطروح 18 10
السلوم 17 10
سيوة 18 06
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 18 10
المنصورة 18 10
الاسماعيلية 19 10
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 11
رأس سدر 19 10
نخل 17 07
نويبع 19 14
طابا 18 10
كاترين 13 01
الطور 21 13
شرم الشيخ 23 16
الغردقة 22 14
مرسى علم 22 14
الفيوم 19 07
بنى سويف 19 07
المنيا 19 08
أسيوط 19 07
سوهاج 19 08
قنا 20 08
الأقصر 21 08
أسوان 22 10
ادفو 22 10
أبوسمبل 21 10
الوادى الجديد 20 08
شلاتين 26 15
ابو رماد 26 15
حلايب 23 16
رأس حدربة 23 16

الأرصاد طقس هيئة الأرصاد الجوية

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