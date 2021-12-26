تعليم بنى سويف يعلن إطلاق مسابقتى «أفضل معلم» و«التهجئة الثانية»

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، على دعمه كل الجهود الهادفة لتفعيل دور الأنشطة بالمدارس بما يدفع برؤية الدولة المصرية في محور بناء الشخصية المصرية المتكاملة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم من خلال دعم المنظومة بالمناهج الحديثة ودعم الأنشطة المتنوعة، منوها بأهمية تنظيم المسابقات الثقافية والعلمية بما يعود بالنفع على كل عناصر المنظومة التعليمية من الطلاب والمعلمين.

جاء ذلك خلال قيام عمرو شحاتة بعرض تفاصيل إطلاق مسابقة التهجئة الثانية على مستوى مدارس المرحلة الابتدائية للصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، ضمن خطة الوزارة لنشر ثقافة منظومة التعليم الجديدة "Education2.0" وتأسيس التلاميذ وفق رؤية مصر 2030، بالإضافة إلى تنمية الوعي بأهمية اللغة العربية وضرورة الارتقاء بها والحفاظ عليها وتكوين جيل قادر على الابتكار والإبداع وتنشيط التلاميذ وأولياء الأمور والمعلمين.

وأوضح عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم أن المسابقة تقام تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم، في الفترة من ديسمبر الجاري حتى مارس المقبل، ويتم إجراؤها على ثلاث مراحل، تبدأ على مستوى المدرسة ثم على مستوى الإدارة وصولاً للمرحلة الثالثة والأخيرة على مستوى المديرية.

وأشار إلى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية في مختلف مجالات النشاط والهوايات التي تنمي مواهب التلاميذ وتمكنهم من التفوق وخدمة منظومة التعليم الجديدة التي تطبق على تلاميذ المرحلة الابتدائية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة "أفضل معلم" لمعلمي الصفوف الأولى وحتى الصف الرابع بهدف تنمية الإبداع والابتكار والتفكير الناقد لدى المعلم وتحسين أداء المعلم داخل الفصل في إطار تطبيق منظومة التعليم الجديدة، وذلك بالتوازي مع مسابقة التهجئة الثانية والتي تنظمها أيضا إدارة التعليم الابتدائي تحت إشراف الأستاذة رشا يحيى مدير الإدارة.